Dönek Yollarını gözlüyorum Camlarda kaldım Resmine bakıyorum Baktığım yerde kaldım *** Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber sal Gelmiyorum de, onu unuttum de Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber ver Gelmiyorum de, onu unuttum de *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım *** Haykırmak istiyorum Başıma gelen en büyük hata sensin Sevmeyi bilmezsin, kalleşin tekisin Yılandan daha, daha betersin *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım *** Yollarını gözlüyorum Camlarda kaldım Resmine bakıyorum Baktığım yerde kaldım *** Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber sal Gelmiyorum de, onu unuttum de Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber ver Gelmiyorum de, onu unuttum de *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım *** Haykırmak istiyorum Başıma gelen en büyük hata sensin Sevmeyi bilmezsin, kalleşin tekisin Yılandan daha, daha betersin *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım *** Sana yakışan bu mu Ben seni özü sözü bir bildim Meğer ise sen dönekmişsin Çok geç anladım

Dağlar Alası Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm Yanar yanar içimde sevdam durmadan kanar Ağlar ağlar ağlar ağlar Yüreğim yanar Aney aney aney aney Ciğerim yane Aman aman geçmez zaman Onsuz nasıl nasıl kalam Aman aman geçmez zaman Onsuz nasıl nasıl kalam *** Duvar olsam yıkılıram Ateş olsam sönerem İçim içim yanarem Dağlar alası seni Yollar alası Duvar olsam yıkılıram Ateş olsam ısınıram İçim içim yanaram Dağlar alası seni Yollar alası *** Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm Yanar yanar içimde sevdam durmadan kanar Ağlar ağlar ağlar ağlar Yüreğim yanar Aney aney aney aney Ciğerim yane Aman aman geçmez zaman Onsuz nasıl nasıl kalam Aman aman geçmez zaman Onsuz nasıl nasıl kalam *** Duvar olsam yıkılıram Ateş olsam ısınıram İçim içim yanaram Dağlar alası seni Yollar alası Duvar olsam yıkılıram Ateş olsam ısınıram İçim içim yanaram Dağlar alası seni Yollar alası

Vay Vay Sevdiğim sen beni görmezsen İçin, için yanar halimi bilmezsen Gezdiğin her yerdeyim Kapının önündeyim *** Balatadan aşağıya Sıyırmak üzereyim Ha geldi gelecek Beni sevindirecek *** Bir ışık yak sevineyim Ahaliye haber vereyim Kıvır, kıvır saçları *** O güzelim kaşları Kalbimi titretiyor O masum bakışları Vay, vay *** Yüreğimi yakıyor beni deli ediyor Çok istedim gelmiyor niye böyle ediyor Kıvır, kıvır saçları o güzel kaşları Kalbimi titretiyor o masum bakışları Vay, vay

Al Beni Bilmiyordum bir gün tükeneceğimi Senden af dileyeceğimi Sanmıyordum bu kadar sevdiğimi Terk edince anladım *** Bak ağladım neye yarar Şimdi geriye dönmem Zarar zeval içerisindeyim Bir şans daha olmaz mı? Yerimi dolduramazsın Sende bana deliler gibi aşıksın *** Al aşkım al aşkım Al beni dilediğince Vur beni istediğinde Al aşkım al aşkım Al beni dilediğince Vur beni istediğinde *** Bilmiyordum bir gün tükeneceğimi Senden af dileyeceğimi Sanmıyordum bu kadar sevdiğimi Terk edince anladım *** Bak ağladım neye yarar Şimdi geriye dönmem Zarar zeval içerisindeyim Bir şans daha olmaz mı? Yerimi dolduramazsın Sende bana deliler gibi aşıksın *** Al aşkım al aşkım Al beni dilediğince Vur beni istediğinde Al aşkım al aşkım Al beni dilediğince Vur beni istediğinde

Gülom Ne yaptım ne ettim Sana ne dedim Anladım hatamı Seni çok sevdim *** Ve sen bunun farkındasın Yüreğimi yakmaktasın Allahından bulacaksın Benim gibi yanacaksın Ve sen bunun farkındasın Yüreğimi yakmaktasın Allahından bulacaksın Alev alev yanacaksın *** Yaranamadım sana Anlayamadın daha Kalbimi kırdın gülom Senden sonrası yalan Yaranamadım sana Anlayamadın daha Kalbimi kırdın gülom Senden sonrası yalan *** Ne yaptım ne ettim Sana ne dedim Anladım hatamı Seni çok sevdim *** Ve sen bunun farkındasın Yüreğimi yakmaktasın Allahından bulacaksın Alev alev yanacaksın Ve sen bunun farkındasın Yüreğimi yakmaktasın Allahından bulacaksın Alev alev yanacaksın *** Yaranamadım sana Anlayamadın daha Kalbimi kırdın gülom Senden sonrası yalan Yaranamadım sana Anlayamadın daha Kalbimi kırdın gülom Senden sonrası yalan *** Ziyan, yalan, ziyan

Rezil Ettin Gözün aydın tükendim Sürüm sürüm sürünüyorum İstediğin bu değilmiydi Al dilediğince kalbimi *** Zamansız harcadın Kendimi kuramadım Sevdiğim canım derdin Sevgimi canımıda aldın *** Beni mutsuz ettin Aşka küstürüp gittin Herşeyden herkezden Nefret ettirdin *** Sana kızgın değilim Deli kalbim sevmekte Zincirle baladın Beni dinlememekle *** Rezil ettin elaleme Utandırdın beni aileme Ey vicdansızın kendisi Sen gibi sen bulasın *** Rezil ettin elaleme Utandırdın beni aileme Ey vicdansızın kendisi Sen gibi sen bulasın *** Gözün aydın tükendim Sürüm sürüm sürünüyorum İstediğin bu değilmiydi Al dilediğince kalbimi *** Zamansız harcadın Kendimi kuramadım Sevdiğim canım derdin Sevgimi canımıda aldın *** Beni mutsuz ettin Aşka küstürüp gittin Herşeyden herkezden Nefret ettirdin *** Sana kızgın değilim Deli kalbim sevmekte Zincirle baladın Beni dinlememekle *** Rezil ettin elaleme Utandırdın beni aileme Ey vicdansızın kendisi Sen gibi sen bulasın *** Rezil ettin elaleme Utandırdın beni aileme Ey vicdansızın kendisi Sen gibi sen bulasın

Sataşma Baba Yorgun Bugün yine çıktım evden dışarı Bunalımlar sarmış dört bir yanımı Bugün yine çıktım evden dışarı Bunalımlar sarmış dört bir yanımı *** Kimseler görmüyor halimi bilmiyor Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor Kimseler görmüyor halimi bilmiyor Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor *** Sataşma baba yorgun Sataşma baba yorgun Gelmeyin üstüme Bugün çok halsizim Sataşma baba yorgun Sataşma baba yorgun Gelmeyin üstüme Bugün çok halsizim *** Bugün yine çıktım evden dışarı Bunalımlar sarmış dört bir yanımı Bugün yine çıktım evden dışarı Bunalımlar sarmış dört bir yanımı *** Kimseler görmüyor halimi bilmiyor Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor Kimseler görmüyor halimi bilmiyor Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor *** Sataşma baba yorgun Sataşma baba yorgun Gelmeyin üstüme Bugün çok halsizim Sataşma baba yorgun Sataşma baba yorgun Gelmeyin üstüme Bugün çok halsizim

Namusumsun Gecelerim kabusum oldu Uyuyamaz oldum artık Saçma sapan yalandan aşktan Çok yoruldum çok bulandım *** Kim bilir kaç kişi günahıma girdi Bende aynı kaderi paylaştım Günahlarımı affet Ben artık tövbekar oldum Allah'ım *** Kendimi buldum sende Yolumu buldum sende Canım sevgilim aşkım Son durağımsın *** Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz *** Gecelerim kabusum oldu Uyuyamaz oldum artık Saçma sapan yalandan aşktan Çok yoruldum çok bulandım *** Kim bilir kaç kişi günahıma girdi Bende aynı kaderi paylaştım Günahlarımı affet Ben artık tövbekar oldum Allah'ım *** Kendimi buldum sende Yolumu buldum sende Canım sevgilim aşkım Son durağımsın *** Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım

Sessizlik Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim Tekrar geriye döndün eski aşkına Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun Bir daha seninle bende olamam sevdiğim Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim Tekrar geriye döndün eski aşkına Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun Bir daha seninle bende olamam sevdiğim *** Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da Paramparça olmuş hayatım her bir yanda Sen süslü caddelerde birileriyle can cana Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da Paramparça olmuş hayatım her bir yanda Sen süslü caddelerde birileriyle can cana Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda *** Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim Tekrar geriye döndün eski aşkına Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun Bir daha seninle bende olamam sevdiğim Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim Tekrar geriye döndün eski aşkına Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun Bir daha seninle bende olamam sevdiğim *** Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da Paramparça olmuş hayatım her bir yanda Sen süslü caddelerde birileriyle can cana Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da Paramparça olmuş hayatım her bir yanda Sen süslü caddelerde birileriyle can cana Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda

Alim Aşkı ağlatıp gidenler Kazançlı olur Sevgiyi tarumar edenler Şerefli olur Bilmeden konuşanların hepsi Alim olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur *** Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Vay ay ay ay Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Vay ay ay ay *** Aşkı ağlatıp gidenler Kazançlı olur Sevgiyi tarumar edenler Şerefli olur Bilmeden konuşanların hepsi Alim olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur Bizim gibi sevenlerin yeri Yer olur Beter olur Fena olur *** Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Vay ay ay ay Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam Hay hay hay hay hay

Yedin Beni Düştüm bir zalim eline Vurdu beni yerden yere Günden güne erimekte Zavallı halim Doldum mağaranın dibinde Geldim saraylar inine Orada zalim yoktu ama Burada her yerde *** Düştüm bir zalim eline Vurdu beni yerden yere Günden güne erimekte Zavallı halim *** Ne dağları ne taşları demeli Beni de üzdü birileri Fark etmiyor ki bitanem Aşk bu söz dinlemiyor Ne dağları ne taşları demeli Beni de üzdü birileri Fark etmiyor ki bitanem Aşk bu söz dinlemiyor, dinlemiyor *** Yedin beni yedin beni Yedin beni evladım Yedin beni yedin beni Yedin beni evladım Yedi beni yedi yedi beni Yedin beni evladım Yedin beni yedin beni Yedin beni evladım *** Düştüm bir zalim eline Vurdu beni yerden yere Günden güne erimekte Zavallı halim Doldum mağaranın dibinde Geldim saraylar inine Orada zalim yoktu ama Burada her yerde *** Düştüm bir zalim eline Vurdu beni yerden yere Günden güne erimekte Zavallı halim *** Ne dağları ne taşları demeli Beni de üzdü birileri Fark etmiyor ki bitanem Aşk bu söz dinlemiyor Ne dağları ne taşları demeli Beni de üzdü birileri Fark etmiyor ki bitanem Aşk bu söz dinlemiyor, dinlemiyor *** Yedin beni yedin beni Yedin beni evladım Yedin beni yedin beni Yedin beni evladım Yedi beni yedi yedi beni Yedin beni evladım Yedin beni yedin beni Yedin beni evladım