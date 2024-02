Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki? Neler neler yaşadım Silemez miyim seni? *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın? Ne fark eder ki bana? (Ne fark eder ki bana?) *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Vurdumduymaz, yaramaz Seveceksen sev biraz Ben seni seviyorum Ne olur anla biraz *** Anla ki gel gör hâlimi Ne hâllere düşmüşüm Aşkından yanmışım Söndürsene sen beni (Söndürsene sen beni) *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten