-
Hür yaşarım alır kaçarım
Çılgın aşığım diye şaşarım
Tek sebebi sensin bunların
***
İnanmamak sevmek işte bu benim
Tam tarzım
Sakın girme günah pazarına
Orada aşklar satılığa çıkıyor
***
Benim aşkım satılık değil
Yoldan çıkıp kötü yola girmez
Benim aşkım kötü değil
Sağa sola vurup da dönmez
-
Döndün yine son sözünden
Kullandın beni eskisi gibi
Yalvarmanın çaresi yok
Dönüşü olmayan yola girdin
***
Döndün yine son sözünden
Kullandın beni eskisi gibi
Yalvarmanın çaresi yok
***
Kimleymiş onu kim sevmiş?
Kimleymiş onu kim sevmiş?
O benimdir yar edemem
O benimdir yar etmem onu ellere
***
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Sonu olmayan yola girdin
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Hadi kaderimi yaz
***
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Sonu olmayan yola girdin
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Hadi kalbime yaz
Yaz dostum yaz, yaz dostum yaz!
***
Döndün yine son sözünden
Kullandın beni eskisi gibi
Yalvarmanın çaresi yok
Dönüşü olmayan yola girdin
***
Döndün yine son sözünden
Kullandın beni eskisi gibi
Yalvarmanın çaresi yok!
***
Kimleymiş onu kim sevmiş?
Kimleymiş onu kim sevmiş?
O benimdir yar edemem
O benimdir yar etmem onu ellere
***
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Sonu olmayan yola girdin
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Hadi kaderimi yaz
***
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Sonu olmayan yola girdin
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Hadi kalbime yaz
***
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Sonu olmayan yola girdin
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Hadi kaderimi yaz
Yaz dostum yaz, yaz dostum yaz!
***
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Sonu olmayan yola girdin
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Hadi kaderimi yaz
***
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Sonu olmayan yola girdin
Yaz dostum yaz iyi yazıyorsun
Hadi kaderimi yaz
Hadi kalbime yaz
-
Dayanır mı bedenim bu acıya
Alışır mı ruhum sensizliğe
Yüreğimde gözlerimde nefesimde
Kaderimsin duam yeminimsin
Dayanır mı bedenim bu acıya
Alışır mı ruhum sensizliğe
Yüreğimde gözlerimde nefesimde
Kaderimsin duam yeminimsin
Kalbim kalbini görmediği zaman
Atar mi sence bir daha
Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim
Bebişim bebişim bebişim
Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin
Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim
Bebişim bebişim bebişim
Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin
***
Dayanır mı bedenim bu acıya
Alışır mı ruhum sensizliğe
Yüreğimde gözlerimde nefesimde
Kaderimsin duam yeminimsin
Kalbim kalbini görmediği zaman
Atar mi sence bir daha
Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim
Bebişim bebişim bebişim
Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin
Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim
Bebişim bebişim bebişim
Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin
Bende bi yürek var
Ele avuca sığmayan
O yüreği sana emanet ettim
Senden ayrılabilirim
Ama yüreğim senin yanında huzur buluyor
Kalbim kalbim
Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim
Bebişim bebişim bebişim
Canımdan bile sevdiğim her şeyimsin
Bebişim bebişim teninin kokusunu özlemişim
Bebişim bebişim bebişim
-
Aşık olursun sevdiğini sanırsın
Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın
Aşık olursun sevdiğini sanırsın
Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın
***
Hüzün öyle bi' dalga alıp götürür uzaklara sus
Hüzün öylesi dalga alır götürür uzaklara sus
***
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
***
Aşık olursun sevdiğini sanırsın
Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın
Aşık olursun sevdiğini sanırsın
Gerçeği bulduğunda bulduğunu sanırsın
***
Hüzün öyle bi' dalga alıp götürür uzaklara sus
Hüzün öylesi dalga alır götürür uzaklara sus
***
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
***
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
***
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
***
Sevgiyi veren aşklar zamanla yavaşlar
Sahte yüzler meleğe bürünmüşler
-
Bu da benim sana son sözüm olsun
Bir daha üzmem seni, biliyorsun
Bu da benim sana son sözüm olsun
Bir daha üzmem seni, biliyorsun
***
Karamsar olma biliyorsun
Ben sana aitim, sen bana ait
Karamsar olma biliyorsun
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Gülüm, gülümü soldurma
Canım, saçımı yoldurma
Ömrüm, rüzgara vurdurma
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Gülüm, gülümü soldurma
Canım, saçımı yoldurma
Ömrüm, rüzgara vurdurma
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Bu da benim sana son sözüm olsun
Bir daha üzmem seni, biliyorsun
Bu da benim sana son sözüm olsun
Bir daha üzmem seni, biliyorsun
***
Karamsar olma biliyorsun
Ben sana aitim, sen bana ait
Karamsar olma biliyorsun
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Gülüm, gülümü soldurma
Canım, saçımı yoldurma
Ömrüm, rüzgara vurdurma
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Gülüm, gülümü soldurma
Canım, saçımı yoldurma
Ömrüm, rüzgara vurdurma
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Gülüm, gülümü soldurma
Canım, saçımı yoldurma
Ömrüm, rüzgara vurdurma
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Gülüm, gülümü soldurma
Canım, saçımı yoldurma
Ömrüm, rüzgara vurdurma
Ben sana aitim, sen bana ait
***
Gülüm, gülüm
-
Yetmedi mi yetmedi mi
Aldıkların bitmedi mi
Zamansız gidişin
Ciğerimi sökmedi mi
Yetmedi mi yetmedi mi
Aldıkların bitmedi mi
Zamansız gidişin
Ciğerimi sökmedi mi
Elimde büyüttüğüm sevgiyi
Kalbime gömdüm
Kalbime gömdüm
Mezar olarak kalacak
İnan ruhum duymayacak
Acılar beni yıpratacak
Mutluluk hep senin olacak
Mezar olarak kalacak
İnan ruhum duymayacak
Acılar beni yıpratacak
Mutluluk hep senin olacak
***
Yetmedi mi yetmedi mi
Aldıkların bitmedi mi
Zamansız gidişin
Ciğerimi sökmedi mi
Elimde büyüttüğüm sevgiyi
Kalbime gömdüm
Kalbime gömdüm
Mezar olarak kalacak
İnan ruhum duymayacak
Acılar beni yıpratacak
Mutluluk hep senin olacak
Mezar olarak kalacak
İnan ruhum duymayacak
Acılar beni yıpratacak
Mutluluk hep senin olacak
Mezar olarak kalacak
İnan ruhum duymayacak
Acılar acılar beni yıpratacak
Mutluluk mutluluk hep senin olacak
Mezar olarak kalacak
İnan ruhum duymayacak
Acılar beni yıpratacak
Mutluluk hep senin olacak
-
Ben ne dağları taşları atlattım
Yüreğine sevgimi patlattım
Nice aşıkları da tam çatlattım
Seni sevdiğimi herkese anlattım
Ben ne dağları taşları atlattım
Yüreğine sevgimi patlattım
Nice aşıkları da tam çatlattım
Seni sevdiğimi herkese anlattım
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
***
Ben ne dağları taşları atlattım
Yüreğine sevgimi patlattım
Nice aşıkları da tam çatlattım
Seni sevdiğimi herkese anlattım
Ben ne dağları taşları atlattım
Yüreğine sevgimi patlattım
Nice aşıkları da tam çatlattım
Seni sevdiğimi herkese anlattım
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
***
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
Beni kandır hadi inandır
Al al al sevgimi al
Al al al yüreğine al
Al al al hadi hızlandır
-
Kim inanır?
Kim inanmaz?
Senin beni sevdiğine canım
Kimse inanmaz
***
Kim inanır?
Kim inanmaz?
Senin beni sevdiğine canım
Kimse inanmaz
***
Sen başka kollarda
Ben başka yollarda
***
Aramızda uçurumlar söz konusuyken
Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız
Aramızda uçurumlar söz konusuyken
Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız
***
Kim inanır?
Kim inanmaz?
Senin beni sevdiğine canım
Kimse inanmaz
***
Sen başka kollarda
Ben başka yollarda
***
Aramızda uçurumlar söz konusuyken
Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız
Aramızda uçurumlar söz konusuyken
Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız
***
Aramızda uçurumlar söz konusuyken
Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız
Aramızda uçurumlar söz konusuyken
Olamayız biz birlikte, ayrılmalıyız
***
Seversin, sevdiğin seni sevmez
Gider, başkalarına aşık olur
Başka birini sever
Başka biri de onu sevmez
-
Nerede nerede hata yaptık
Nerede nerede yanlış yaptık nerede
Suç sende biliyorsun
Beni neden üzüyorsun
Nerede nerede hata yaptık
Nerede nerede yanlış yaptık nerede
Suç sende biliyorsun
Beni neden üzüyorsun
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
***
Nerede nerede hata yaptık
Nerede nerede yanlış yaptık nerede
Suç sende biliyorsun
Beni neden üzüyorsun
Nerede nerede hata yaptık
Nerede nerede yanlış yaptık nerede
Suç sende biliyorsun
Beni neden üzüyorsun
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
***
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
Kararlıyım
Bana zarar
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
Kararlıyım biliyorsun
Bana zarar veriyorsun
Seni önce Allah'a
Sonra toprağa veriyorum
-
Ağlarım ama içimden kimsenin görmesini istemem
Sen hisset hissetmediysen değerleri
Yaşanır mı sensiz bilirsin gerçeği
Ağlarım ama içimden kimsenin görmesini istemem
Sen hisset hissetmediysen değerleri
Yaşanır mı sensiz bilirsin gerçeği
Biriciğim benim aşk gerçeğim benim
Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin
Biriciğim benim aşk gerçeğim benim
Yaşanır mı sensiz söyle gerçeği biriciğim
***
Ağlarım ama içimden kimsenin görmesini istemem
Sen hisset hissetmediysen değerleri
Yaşanır mı sensiz bilirsin gerçeği
Biriciğim benim aşk gerçeğim benim
Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin
Biriciğim benim aşk gerçeğim benim
Yaşanır mı sensiz söyle gerçeği biriciğim
Biriciğim benim aşk gerçeğim benim
Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin
Biriciğim benim aşk gerçeğim benim
Yaşanır mı sensiz söyle gerçeği biriciğim
Of of bir of çekerim karşı ki dağ ağlar
Anam ağlar
Yüreğim ağlar
Sen ağlar mısın ağlar mısın be biriciğim
Biriciğim benim aşk gerçeğim benim
Sensiz olmaz olmaz olmaz bilirsin