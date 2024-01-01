Doğuş ve Şarkıları Şarkı Sözleri
Doğuş Doğuş ve Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğuş Doğuş ve Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doğuş ve Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sessiz bir köşede yine tek başına
Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım
Sessiz bir köşede yine tek başına
Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım
Ağlıyorum yanıyorum
Herkes kendi keyfinde
Soldum artık belalım
Bir umut ver dön bana
Kime gitsem ah ne etsem
Senin yerini alır mı sence
Vurdumduymazlık etme
Bir dön bak ardın sıra
Kıyamet günü senin gidişin
Hiç bir şey umurunda değil
Yine yandı yine ağladı
Çaresiz kaldı gönlüm
Kıyamet günü senin gidişin
Hiç bir şey umurunda değil
Yine yandı yine ağladı
Çaresiz kaldı gönlüm
Git git gitme
***
Sessiz bir köşede yine tek başına
Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım
Sessiz bir köşede yine tek başına
Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım
Ağlıyorum yanıyorum
Herkes kendi keyfinde
Soldum artık belalım
Bir umut ver dön bana
Kime gitsem ah ne etsem
Senin yerini alır mı sence
Vurdumduymazlık etme
Bir dön bak ardın sıra
Kıyamet günü senin gidişin
Hiç bir şey umurunda değil
Yine yandı yine ağladı
Çaresiz kaldı gönlüm
Kıyamet günü senin gidişin
Hiç bir şey umurunda değil
Yine yandı yine ağladı
Çaresiz kaldı gönlüm
Kıyamet günü senin gidişin
Hiç bir şey umurunda değil
-
Yak bi yak bi bana gözlerini
Tut bi tut bi benim ellerimi
Hadi gel seninle , uçalım seninle
Haydi durma benimle dans et
Benimle dans et benimle...
***
Ruhumuzu camlara salalım
Kırılıpta kum olalım
Sonra da denize dalalım
Yeni dünyada buluşalım...
***
Kör belalı yarim
Ben sana ne edeyim
Allah azat ederse
He de yanına geleyim
-
Çözülmek bilmiyor dertlerim
Çözülmedi zaten hiç bilemem
Ne güzel her şeyimizi paylaşmışken
Nasıl da bir anda beni harcadın
Aslında sen kendini harcadın
***
Bunun adına yürek derler
Öyle bir anda silemezler
Biz burada neciyiz neyiz
Seversek bir defa severiz
***
Bunun adına yürek derler
Öyle bir anda silemezler
Biz burada neciyiz neyiz
Seversek bir defa severiz
***
Ey sevgilim duy sesimi
***
Çözülmek bilmiyor dertlerim
Çözülmedi zaten hiç bilemem
Ne güzel her şeyimizi paylaşmışken
Nasıl da bir anda beni harcadın
***
Bunun adına yürek derler
Öyle bir anda silemezler
Biz burada neciyiz neyiz
Seversek bir defa severiz
***
Bunun adına yürek derler
Öyle bir anda silemezler
Biz burada neciyiz neyiz
Seversek bir defa severiz
***
Bunun adına yürek derler
Öyle bir anda silemezler
Biz burada neyiz neciyiz
Seversek ölümüne severiz
***
Bunun adına yürek derler
Öyle bir anda silemezler
Biz burada neyiz neciyiz
Seversek ölümüne severiz
Seversek
Ölümüne severiz
***
Bunun adına yürek derler
Öyle bir anda silemezler
Biz burada neyiz neciyiz
Seversek bir defa
Seversek ölümüne
Seversek Allah'ına kadar severiz
-
Ellere vermem seni
Sen benimsin , ben de senin
Gün gibi doğuyor gözlerin
Cesaret veriyor nefesin
***
Seni arar gözlerim
Seni ister şu gönlüm
Kurulu düzen bu böyle
Şekil böyle aşk böyle
***
Ah duysun be alem
Duysun be elalem
Kimin umurunda
Şekil böyle aşk böyle
Aşk böyle aşk böyle aşk böyle!
-
İşte, işte gidiyorum
Giderken yanımda
Mutluluğu da götürüyorum
Sana hüzün, acı
Yanında bir de keder bırakıyorum
Çünkü sen öyle mutlusun
Öyle mutlusun be, yalancı
***
Dikenli bu yollar
Ne huzur, ne gül var
Dikenli bu yollar
***
Senin mi olacağım?
Sana mı kalacağım?
Ne teselli verdin bana
Umudumu çaldın
Beni benden aldın
Kendimi tanımaz oldum, yalancı
***
Senin mi olacağım?
Sana mı kalacağım?
Ne teselli verdin bana
Umudumu çaldın
Beni benden aldın
Kendimi tanımaz oldum, yalancı
***
Sanma sana kalacağımı
Aldanma, boş yere kanma
Yerin yok ki, bu dünyada
Toprak bile kabullenmez seni
***
Senin mi olacağım?
Sana mı kalacağım?
Ne teselli verdin bana
Umudumu çaldın
Beni benden aldın
Kendimi tanımaz oldum, yalancı
***
Dikenli bu yollar
Ne huzur, ne gül var
Dikenli bu yollar
***
Senin mi olacağım?
Sana mı kalacağım?
Ne teselli verdin (bana) bana
Umudumu çaldın
Beni benden aldın
Kendimi tanımaz oldum, yalancı
***
Sanma sana kalacağımı
Aldanma, boş yere kanma
Yerin yok ki, bu dünyada
Toprak bile kabullenmez seni
***
Senin mi olacağım?
Sana mı kalacağım?
Ne teselli verdin (bana) bana
Umudumu çaldın
Beni benden aldın
Kendimi tanımaz oldum, yalancı
***
Senin mi olacağım?
Sana mı kalacağım?
Ne teselli verdin (bana) bana
Umudumu çaldın
Beni benden aldın
Kendimi tanımaz oldum, yalancı
***
of-of
(Sana mı kalacağım?) of-of
(Ne teselli verdin bana) of-of, yalancı
Of-of-of (umudumu çaldın)
Of-of-of (beni benden aldın)
Of-of-of (kendimi tanımaz oldum)
-
Nerde bir çocuk görsem bakarım
Gözü yaşlıysa onunla ağlarım
Sorarım niye ağlarsın
O da der ki bana
Bak doğaya bak insanlara
Yapılan hatalara
Sorarım niye ağlarsın
O da der ki bana
Bak doğaya bak insanlara
Yapılan hatalara
Buna can nasıl dayanır dayanır
Buna insan nasıl alışır alışır
İnsanlar nerede insanlar nerede
Anamız babamız bakım evlerinde
İnsanlar nerede insanlar nerede
Anamız babamız bakım evlerinde
İnsanlar
***
Nerde bir çocuk görsem bakarım
Gözü yaşlıysa onunla ağlarım
Sorarım niye ağlarsın
O da der ki bana
Bak doğaya bak insanlara
Yapılan hatalara
Sorarım niye ağlarsın
O da der ki bana
Bak doğaya bak insanlara
Yapılan hatalara
Buna can nasıl dayanır dayanır
Buna insan nasıl alışır alışır
İnsanlar nerede insanlar nerede
Anamız babamız bakım evlerinde
İnsanlar nerede insanlık nerede
Anamız babamız bakım evlerinde
İnsanlar nerede insanlık nerede
Anamız babamız bakım evlerinde
Unutmayın bizi dünyaya getiren onlar
İnkar etmeyin inkar etmeyin ki
Allah katında bile yeriniz olmaz
Onlar bizim canımız onlar bizim kanımız
-
Boşluk yokluk çeken ben
Sen işin gırgırında
Ben ise üzüm dalında
Boşluk yokluk çeken ben
Sen işin gırgırında
Ben ise üzüm dalında
Kim anlar halimden
Bir sen vardın dilimden
Kim anlar halimden
Bir sen vardın dilimden
Anlayan
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma zil takıp oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma çalkala oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma zil takıp oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma çalkala oyna
***
Boşluk yokluk çeken ben
Sen işin gırgırında
Ben ise üzüm dalında
Boşluk yokluk çeken ben
Sen işin gırgırında
Ben ise üzüm dalında
Kim anlar halimden
Bir sen vardın dilimden
Kim anlar halimden
Bir sen vardın dilimden
Anlayan
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma zil takıp oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma çalkala oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma zil takıp oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma çalkala oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma zil takıp oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma çalkala oyna
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
-
Bu anımız yalan mıydı sence?
Yaşadık yaşadık mı sence?
Neden bana beni küstürüyorsun?
Bırakıp yarı yolda gidiyorsun!
***
Bu anımız yalan mıydı sence?
Yaşadık yaşadık mı sence?
Neden bana beni küstürüyorsun?
Bırakıp yarı yolda gidiyorsun!
***
Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur
Çiçeğim değerini bil
Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur
Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur
Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur
***
Bu anımız yalan mıydı sence?
Yaşadık yaşadık mı sence?
Neden bana beni küstürüyorsun?
Bırakıp yarı yolda gidiyorsun!
***
Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur
Çiçeğim değerini bil
Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur
Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur
Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur
Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur
Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur
-
Vurmasınlar uçurtmamı
Vurmasınlar vurmasınlar
Uçuramadı çocukluğunda
Kendi uçtu demesinler
Vurmasınlar uçurtmamı
Vurmasınlar vurmasınlar
Uçuramadı çocukluğunda
Kendi uçtu demesinler
***
Ben ben ben deliyim
Tamtam tam deliyim
Tır tır tır deliyim
Uçuk kaçık erken biriyim
***
I'm I'm I'm insane
I'm I'm I'm insane
That's me I'm insane
More than danger more than fire
***
Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte
Aslında bir işi beceremeyen
Gözüküpte beceren biriyim
Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte
Aslında bir işi beceremeyen
Gözüküpte beceren biriyim
***
Ben ben ben deliyim
Tamtam tam deliyim
Tır tır tır deliyim
Uçuk kaçık erken biriyim
***
I'm I'm I'm insane
I'm I'm I'm insane
That's me I'm insane
More than danger more than fire
***
Vurmasınlar uçurtmamı
Vurmasınlar vurmasınlar
Uçuramadı çocukluğunda
Kendi uçtu demesinler
Vurmasınlar uçurtmamı
Vurmasınlar vurmasınlar
Uçuramadı çocukluğunda
Kendi uçtu demesinler
***
Ben ben ben deliyim
Tamtam tam deliyim
Tır tır tır deliyim
Uçuk kaçık erken biriyim
***
I'm I'm I'm insane
I'm I'm I'm insane
That's me I'm insane
More than danger more than fire
***
Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte
Aslında bir işi beceremeyen
Gözüküpte beceren biriyim
Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte
Aslında bir işi beceremeyen
Gözüküpte beceren biriyim
***
Ben ben ben deliyim
Tamtam tam deliyim
Tır tır tır deliyim
Uçuk kaçık erken biriyim
***
I'm I'm I'm insane
I'm I'm I'm insane
That's me I'm insane
More than danger more than fire
***
Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte
Aslında bir işi beceremeyen
Gözüküpte beceren biriyim
Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte
Aslında bir işi beceremeyen
Gözüküpte beceren biriyim
***
Ben ben ben deliyim
Tamtam tam deliyim
Tır tır tır deliyim
Uçuk kaçık erken biriyim
***
I'm I'm I'm insane
I'm I'm I'm insane
That's me I'm insane
More than danger more than fire
***
Ben ben ben deliyim
Tamtam tam deliyim
Tır tır tır deliyim
Uçuk kaçık erken biriyim
***
I'm I'm I'm insane
I'm I'm I'm insane
That's me I'm insane
More than danger more than fire
***
Ben ben ben deliyim
Tamtam tam deliyim
Tır tır tır deliyim
Uçuk kaçık erken biriyim
***
I'm I'm I'm insane
I'm I'm I'm insane
That's me I'm insane
More than danger more than fire
-
Umutlarım gitti birer birer
Hayallerim gitti birer birer
Gidişin, bitişim ne olur gitme
Beni benle çaresiz bırakma
***
Umutlarım gitti birer birer
Hayallerim gitti birer birer
Gidişin, bitişim ne olur gitme
Beni benle çaresiz bırakma
***
Gidişin, bitişim ne olur gitme
Beni benle çaresiz bırakma
***
Yan yüreğim yan
Acısıyla parçalan
Yan kimin umrunda
Sen kendi haline yan
***
Yan yüreğim yan
Acısıyla parçalan
Yan kimin umrunda
Sen kendi haline yan
***
Umutlarım gitti birer-birer
Hayallerim gitti birer-birer
Gidişin, bitişim ne olur gitme
Beni benle çaresiz bırakma
***
Gidişin, bitişim ne olur gitme
Beni benle çaresiz bırakma
***
Yan yüreğim yan
Acısıyla parçalan
Yan kimin umrunda
Sen kendi haline yan
***
Yan yüreğim yan
Acısıyla parçalan
Yan kimin umrunda
Sen kendi haline yan