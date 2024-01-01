Güneşsiz Yarınım Sessiz bir köşede yine tek başına Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım Sessiz bir köşede yine tek başına Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım Ağlıyorum yanıyorum Herkes kendi keyfinde Soldum artık belalım Bir umut ver dön bana Kime gitsem ah ne etsem Senin yerini alır mı sence Vurdumduymazlık etme Bir dön bak ardın sıra Kıyamet günü senin gidişin Hiç bir şey umurunda değil Yine yandı yine ağladı Çaresiz kaldı gönlüm Kıyamet günü senin gidişin Hiç bir şey umurunda değil Yine yandı yine ağladı Çaresiz kaldı gönlüm Git git gitme *** Sessiz bir köşede yine tek başına Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım Sessiz bir köşede yine tek başına Uykusuz sabahım güneşsiz yarınım Ağlıyorum yanıyorum Herkes kendi keyfinde Soldum artık belalım Bir umut ver dön bana Kime gitsem ah ne etsem Senin yerini alır mı sence Vurdumduymazlık etme Bir dön bak ardın sıra Kıyamet günü senin gidişin Hiç bir şey umurunda değil Yine yandı yine ağladı Çaresiz kaldı gönlüm Kıyamet günü senin gidişin Hiç bir şey umurunda değil Yine yandı yine ağladı Çaresiz kaldı gönlüm Kıyamet günü senin gidişin Hiç bir şey umurunda değil

Kör Belalım Yak bi yak bi bana gözlerini Tut bi tut bi benim ellerimi Hadi gel seninle , uçalım seninle Haydi durma benimle dans et Benimle dans et benimle... *** Ruhumuzu camlara salalım Kırılıpta kum olalım Sonra da denize dalalım Yeni dünyada buluşalım... *** Kör belalı yarim Ben sana ne edeyim Allah azat ederse He de yanına geleyim

Bunun Adına Yürek Derler Çözülmek bilmiyor dertlerim Çözülmedi zaten hiç bilemem Ne güzel her şeyimizi paylaşmışken Nasıl da bir anda beni harcadın Aslında sen kendini harcadın *** Bunun adına yürek derler Öyle bir anda silemezler Biz burada neciyiz neyiz Seversek bir defa severiz *** Bunun adına yürek derler Öyle bir anda silemezler Biz burada neciyiz neyiz Seversek bir defa severiz *** Ey sevgilim duy sesimi *** Çözülmek bilmiyor dertlerim Çözülmedi zaten hiç bilemem Ne güzel her şeyimizi paylaşmışken Nasıl da bir anda beni harcadın *** Bunun adına yürek derler Öyle bir anda silemezler Biz burada neciyiz neyiz Seversek bir defa severiz *** Bunun adına yürek derler Öyle bir anda silemezler Biz burada neciyiz neyiz Seversek bir defa severiz *** Bunun adına yürek derler Öyle bir anda silemezler Biz burada neyiz neciyiz Seversek ölümüne severiz *** Bunun adına yürek derler Öyle bir anda silemezler Biz burada neyiz neciyiz Seversek ölümüne severiz Seversek Ölümüne severiz *** Bunun adına yürek derler Öyle bir anda silemezler Biz burada neyiz neciyiz Seversek bir defa Seversek ölümüne Seversek Allah'ına kadar severiz

Şekil Böyle Aşk Böyle Ellere vermem seni Sen benimsin , ben de senin Gün gibi doğuyor gözlerin Cesaret veriyor nefesin *** Seni arar gözlerim Seni ister şu gönlüm Kurulu düzen bu böyle Şekil böyle aşk böyle *** Ah duysun be alem Duysun be elalem Kimin umurunda Şekil böyle aşk böyle Aşk böyle aşk böyle aşk böyle!

Yalancı İşte, işte gidiyorum Giderken yanımda Mutluluğu da götürüyorum Sana hüzün, acı Yanında bir de keder bırakıyorum Çünkü sen öyle mutlusun Öyle mutlusun be, yalancı *** Dikenli bu yollar Ne huzur, ne gül var Dikenli bu yollar *** Senin mi olacağım? Sana mı kalacağım? Ne teselli verdin bana Umudumu çaldın Beni benden aldın Kendimi tanımaz oldum, yalancı *** Senin mi olacağım? Sana mı kalacağım? Ne teselli verdin bana Umudumu çaldın Beni benden aldın Kendimi tanımaz oldum, yalancı *** Sanma sana kalacağımı Aldanma, boş yere kanma Yerin yok ki, bu dünyada Toprak bile kabullenmez seni *** Senin mi olacağım? Sana mı kalacağım? Ne teselli verdin bana Umudumu çaldın Beni benden aldın Kendimi tanımaz oldum, yalancı *** Dikenli bu yollar Ne huzur, ne gül var Dikenli bu yollar *** Senin mi olacağım? Sana mı kalacağım? Ne teselli verdin (bana) bana Umudumu çaldın Beni benden aldın Kendimi tanımaz oldum, yalancı *** Sanma sana kalacağımı Aldanma, boş yere kanma Yerin yok ki, bu dünyada Toprak bile kabullenmez seni *** Senin mi olacağım? Sana mı kalacağım? Ne teselli verdin (bana) bana Umudumu çaldın Beni benden aldın Kendimi tanımaz oldum, yalancı *** Senin mi olacağım? Sana mı kalacağım? Ne teselli verdin (bana) bana Umudumu çaldın Beni benden aldın Kendimi tanımaz oldum, yalancı *** of-of (Sana mı kalacağım?) of-of (Ne teselli verdin bana) of-of, yalancı Of-of-of (umudumu çaldın) Of-of-of (beni benden aldın) Of-of-of (kendimi tanımaz oldum)

İnsanlar Nerede Nerde bir çocuk görsem bakarım Gözü yaşlıysa onunla ağlarım Sorarım niye ağlarsın O da der ki bana Bak doğaya bak insanlara Yapılan hatalara Sorarım niye ağlarsın O da der ki bana Bak doğaya bak insanlara Yapılan hatalara Buna can nasıl dayanır dayanır Buna insan nasıl alışır alışır İnsanlar nerede insanlar nerede Anamız babamız bakım evlerinde İnsanlar nerede insanlar nerede Anamız babamız bakım evlerinde İnsanlar *** Nerde bir çocuk görsem bakarım Gözü yaşlıysa onunla ağlarım Sorarım niye ağlarsın O da der ki bana Bak doğaya bak insanlara Yapılan hatalara Sorarım niye ağlarsın O da der ki bana Bak doğaya bak insanlara Yapılan hatalara Buna can nasıl dayanır dayanır Buna insan nasıl alışır alışır İnsanlar nerede insanlar nerede Anamız babamız bakım evlerinde İnsanlar nerede insanlık nerede Anamız babamız bakım evlerinde İnsanlar nerede insanlık nerede Anamız babamız bakım evlerinde Unutmayın bizi dünyaya getiren onlar İnkar etmeyin inkar etmeyin ki Allah katında bile yeriniz olmaz Onlar bizim canımız onlar bizim kanımız

Zil Tak Boşluk yokluk çeken ben Sen işin gırgırında Ben ise üzüm dalında Boşluk yokluk çeken ben Sen işin gırgırında Ben ise üzüm dalında Kim anlar halimden Bir sen vardın dilimden Kim anlar halimden Bir sen vardın dilimden Anlayan Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma zil takıp oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma çalkala oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma zil takıp oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma çalkala oyna *** Boşluk yokluk çeken ben Sen işin gırgırında Ben ise üzüm dalında Boşluk yokluk çeken ben Sen işin gırgırında Ben ise üzüm dalında Kim anlar halimden Bir sen vardın dilimden Kim anlar halimden Bir sen vardın dilimden Anlayan Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma zil takıp oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma çalkala oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma zil takıp oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma çalkala oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma zil takıp oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya Durma çalkala oyna Ne sana ne bana kalmaz bu dünya

Milyonda Bir Bu anımız yalan mıydı sence? Yaşadık yaşadık mı sence? Neden bana beni küstürüyorsun? Bırakıp yarı yolda gidiyorsun! *** Bu anımız yalan mıydı sence? Yaşadık yaşadık mı sence? Neden bana beni küstürüyorsun? Bırakıp yarı yolda gidiyorsun! *** Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur Çiçeğim değerini bil Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur *** Bu anımız yalan mıydı sence? Yaşadık yaşadık mı sence? Neden bana beni küstürüyorsun? Bırakıp yarı yolda gidiyorsun! *** Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur Çiçeğim değerini bil Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur Milyonda bir milyonda bir böyle seven bulunur Milyonda bir milyonda bir kalpten seven bulunur

Tırlattım Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler Vurmasınlar uçurtmamı Vurmasınlar vurmasınlar Uçuramadı çocukluğunda Kendi uçtu demesinler *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim Başımın çaresine bakar gibi gözüküpte Aslında bir işi beceremeyen Gözüküpte beceren biriyim *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire *** Ben ben ben deliyim Tamtam tam deliyim Tır tır tır deliyim Uçuk kaçık erken biriyim *** I'm I'm I'm insane I'm I'm I'm insane That's me I'm insane More than danger more than fire