Hadi Çiçeğim Ömür dediğimiz bu yolda Tek başıma yürümekten yoruldum Gözlerindeki haneleri tek tek sayarım unutmadım *** Hayat bu ya sonunda Sen de farkına varacaksın Israrla benimle olacaksın *** Hayat bu ya en sonunda Sen de farkına varacaksın Israrla benimle olacaksın *** Hadi çiçegim, çiçegim, çiçegim Seni inan her zaman seveceğim Sana neler verdim, vereceğim Uğruna dağları deleceğim *** Demedi deme çiçeğim, çiçegim Seni inan her zaman seveceğim Sana neler verdim, vereceğim Uğruna dağları deleceğim *** Ömür dediğimiz bu yolda Tek başıma yürümekten yoruldum Gözlerindeki haneleri tek tek sayarım unutmadım *** Hayat bu ya sonunda Sen de farkına varacaksın Israrla benimle olacaksın *** Hayat bu ya en sonunda Sen de farkına varacaksın Israrla benimle olacaksın *** Hadi çiçegim, çiçegim, çiçegim Seni inan her zaman seveceğim Sana neler verdim, vereceğim Uğruna dağları deleceğim *** Demedi deme çiçeğim, çiçegim Seni inan her zaman seveceğim Sana neler verdim, vereceğim Uğruna dağları deleceğim *** Hadi çiçegim, çiçegim, çiçegim Seni inan her zaman seveceğim Sana neler verdim, verecegim Uğruna dağları delecegim Demedi deme çiçeğim

Bu Yaz Aman deyip oyaladın beni Zaman deyip kandırdın beni Aman deyip oyaladın beni Zaman deyip kandırdın beni Geç sen bu işleri dinlemedin beni Kaç gece yalvardım anlamadın beni Geç sen bu işleri dinlemedin beni Kaç kere söyledim anlamadın beni Bu yaz bu yaz Her şey çok güzel olacak Bu yaz bu yaz Yeniden aşık olacağım Bu yaz bu yaz Her şey çok güzel olacak Bu yaz bu yaz Yeniden aşık olacağım *** Aman deyip oyaladın beni Zaman deyip kandırdın beni Aman deyip oyaladın beni Zaman deyip kandırdın beni Geç sen bu işleri dinlemedin beni Kaç gece yalvardım anlamadın beni Geç sen bu işleri dinlemedin beni Kaç kere söyledim anlamadın beni Bu yaz bu yaz Her şey çok güzel olacak Bu yaz bu yaz Yeniden aşık olacağım Bu yaz bu yaz Her şey çok güzel olacak Bu yaz bu yaz Yeniden aşık olacağım *** Bu yaz bu yaz Her şey çok güzel olacak Bu yaz bu yaz Yeniden aşık olacağım

Çizgi Yakmadı mı seni benim ayrılığım Yıkmadı mı beni senin ayrılığın Ne istiyorsun benden hala Alacakların bitmedi mi Gönül sayfamdaki yerini Sen istedin de ben silmedim mi Yakmadı mı seni benim ayrılığım Yıkmadı mı beni senin ayrılığın Ne istiyorsun benden hala Alacakların bitmedi mi Gönül sayfamdaki yerini Sen istedin de ben silmedim mi Hi ha hakikat hi ha hakikat Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız Sınır ötesinde yer bulamayız mı Darbe yemiş aşkların arasında Tekrar birbirimizi bulamayız mı Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız Sınır ötesinde yer bulamayız mı Darbe yemiş aşkların arasında Tekrar birbirimizi bulamayız mı *** Yakmadı mı seni benim ayrılığım Yıkmadı mı beni senin ayrılığın Ne istiyorsun benden hala Alacakların bitmedi mi Gönül sayfamdaki yerini Sen istedin de ben silmedim mi Yakmadı mı seni benim ayrılığım Yıkmadı mı beni senin ayrılığın Ne istiyorsun benden hala Alacakların bitmedi mi Gönül sayfamdaki yerini Sen istedin de ben silmedim mi Hi ha hakikat hi ha hakikat Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız Sınır ötesinde yer bulamayız mı Darbe yemiş aşkların arasında Tekrar birbirimizi bulamayız mı Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız Sınır ötesinde yer bulamayız mı Darbe yemiş aşkların arasında Tekrar birbirimizi bulamayız mı *** Aşkı istiyorsan eğer yüreğinde ara Çizgi değil mi bizim yaşadıklarımız Sınır ötesinde yer bulamayız mı Darbe yemiş aşkların arasında Tekrar birbirimizi bulamayız mı

Yalnızım Yaşamak, sensiz yaşamak Ha ölüm, ha yaşamak Uzansa sana ellerim Gitmez geriye dizlerim *** Yaşamak, sensiz yaşamak Ha ölüm, ha yaşamak Uzansa sana ellerim Gitmez geriye dizlerim *** Parçalanırım yüreğimde, bak Her zerrem ayrı yerlerde Seni duydum başka ellerle Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım *** Parçalanırım yüreğimde, bak Her zerrem ayrı yerlerde Seni duydum başka ellerle Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım *** Yaşamak, sensiz yaşamak Ha ölüm, ha yaşamak Uzansa sana ellerim Gitmez geriye dizlerim *** Yaşamak, sensiz yaşamak Ha ölüm, ha yaşamak Uzansa sana ellerim Gitmez geriye dizlerim *** Parçalanırım yüreğimde, bak Her zerrem ayrı yerlerde Seni duydum başka ellerle Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım *** Parçalanırım yüreğimde, bak Her zerrem ayrı yerlerde Seni duydum başka ellerle Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım *** Parçalanırım yüreğimde, bak Her zerrem ayrı yerlerde Seni duydum başka ellerle Beni sorma, ben doğduğumdan beri yalnızım

Altıncı His Yürüdüğün yolları öpüyorum Gül değil kalbimi döküyorum Artık anladım ben sensiz yapamıyorum Aşkın ebediyeti var mı Varsa sevende son bulsun Biliyorsun ki bende sana tapmıyor fıttırıyorum Senin için bağırıyor yüreğim Vazgeçmem vazgeçemem Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz *** Yürüdüğün yolları öpüyorum Gül değil kalbimi döküyorum Artık anladım ben sensiz yapamıyorum Aşkın ebediyeti var mı Varsa sevende son bulsun Biliyorsun ki bende sana tapmıyor fıttırıyorum Senin için bağırıyor yüreğim Vazgeçmem vazgeçemem Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz Altıncı his olmazsa olmaz Aşkta gurur olmaz

Bazıları Bu gece yağmur yağıyor Islak sokaklar yine düştün aklıma Ağlıyorum yana yana Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum Saçıma dokunmanı bekliyorum Günden güne bedenim eriyor Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum Saçıma dokunmanı bekliyorum Günden güne bedenim eriyor Bazılarının gözyaşları Bazılarının ağıtları Bazılarının ölümüyüm Bazılarının gözyaşları Bazılarının ağıtları Bazılarının ölümüyüm *** Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum Saçıma dokunmanı bekliyorum Günden güne bedenim eriyor Özlüyorum dizinde uyumayı istiyorum Saçıma dokunmanı bekliyorum Günden güne bedenim eriyor Bazılarının gözyaşları Bazılarının ağıtları Bazılarının ölümüyüm Bazılarının gözyaşları Bazılarının ağıtları Bazılarının ölümüyüm Zor mu bu kadar gönülden bağlanmak Kalbe seslenmek yüreğimle bütünleşmek zor mu Allah'ın bana verdiğini sen vermiyorsun İnsanlığınla gurur duy mutlu ol Bazılarının gözyaşları Bazılarının ağıtları Bazılarının ölümüyüm

Can Can Gönül gözünü aç ve dinle Her nerede olursan ol Her nasıl olursan ol Beni kendinden ayrı görme Acılar geçer Zaman en iyi ilaç Acıdaki tatlıyı keşfettiğin an Sendeki beni göreceksin Yüreğindeyim Sesindeyim Ben artık senim Ben artık senim, can *** Bu can bedenden çıkmayınca Beden candan çıkmayınca Senin olmaya kararlıyım Senin olmaya kararlıyım *** Bu can bedenden çıkmayınca Beden candan çıkmayınca Senin olmaya kararlıyım Senin olmaya kararlıyım *** Anam da ol babam da olsan Canım da ol cananım olsan Anam da ol babam da olsan Canım da ol cananım olsan *** İste, bu beden sende kalsın İste, bu beden sende kalsın Döner arkamı da giderim Döner arkamı da giderim *** Bu can bedenden çıkmayınca Beden candan çıkmayınca Senin olmaya kararlıyım Senin olmaya kararlıyım *** Bu can bedenden çıkmayınca Beden candan çıkmayınca Senin olmaya kararlıyım Senin olmaya kararlıyım *** Anam da ol babam da olsan Canım da ol cananım olsan Anam da ol babam da olsan Canım da ol cananım olsan *** İste, bu beden sende kalsın İste, bu beden sende kalsın Döner arkamı da giderim Döner arkamı da giderim *** İste, bu beden sende kalsın İste, bu beden sende kalsın Döner arkamı da giderim Can

Ya Deli Ah Bıktırdın, usandırdın Yıllar yılı çok çektirdin Yeter artık tükenmekteyim Bende insanım sonum geldi *** Sana dayanamıyorum Barışıp, ayrılıp soğutuyorsun Bende insanım anlamıyorsun Sıyırmak üzereyim çıldırtıyorsun *** Ya deli yah deli deli deli deli Deli deli deli deli deli deli Yah

Yakmalı Mı? Suçluyum kabülümdür Ben suçluyum Hatalarım dizboyu Yaşantım acılarla dolu *** Ya kalbi sabıkalı olanları Ne yapmalı Yakmalı mı, atmalı mı Ateşe bırakmalı mı *** Kıymayın bana kıymayın Geçmişimi yüzüme vurmayın Yapmayın soru sormayın Geçmişimden hesap sormayın

Hay Bu Başıma Gelenler Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler En inandığın anlarda geri dönüp gidenler Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler En inandığın anlarda geri dönüp gidenler Size tek bedduam Allah'ınızdan bulun Sana tek bedduam Allah'ından bul Hay bu başıma gelenler Canım deyip geri dönenler Seviyorum seni diyenler Nerdeler Hay bu başıma gelenler Canım deyip geri dönenler Seviyorum seni diyenler Nerdeler *** Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler En inandığın anlarda geri dönüp gidenler Soluksuz zamanında bakmadan terkedenler En inandığın anlarda geri dönüp gidenler Size tek bedduam Allah'ınızdan bulun Sana tek bedduam Allah'ından bul Hay bu başıma gelenler Canım deyip geri dönenler Seviyorum seni diyenler Nerdeler Hay bu başıma gelenler Canım deyip geri dönenler Seviyorum seni diyenler Nerdeler Hay bu başıma gelenler Canım deyip geri dönenler Seviyorum seni diyenler Nerdeler Hay bu başıma gelenler Canım deyip geri dönenler Seviyorum seni diyenler Nerdeler Nerdeler

Yalan Yalan Nereden başlasam bilmiyorum Hüzünlerle ağlıyorum Deliriyorum çıldırıyorum Geceyle gündüzüm karıştı bak Nereden başlasam bilmiyorum Hüzünlerle ağlıyorum Deliriyorum çıldırıyorum Geceyle gündüzüm karıştı bak Verdiğin sözler yalan yalan yalan Ettiğin yeminler yalan yalan yalan Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan Sen yılan sözlerin yalan Verdiğin sözler yalan yalan yalan Ettiğin yeminler yalan yalan yalan Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan Sen yılan sözlerin yalan *** Nereden başlasam bilmiyorum Hüzünlerle ağlıyorum Deliriyorum çıldırıyorum Geceyle gündüzüm karıştı bak Nereden başlasam bilmiyorum Hüzünlerle ağlıyorum Deliriyorum çıldırıyorum Geceyle gündüzüm karıştı bak Verdiğin sözler yalan yalan yalan Ettiğin yeminler yalan yalan yalan Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan Sen yılan sözlerin yalan Verdiğin sözler yalan yalan yalan Ettiğin yeminler yalan yalan yalan Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan Sen yılan sözlerin yalan Verdiğin sözler yalan yalan yalan Ettiğin yeminler yalan yalan yalan Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan Sen yılan sözlerin yalan *** Verdiğin sözler yalan yalan yalan Ettiğin yeminler yalan yalan yalan Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan Sen yılan sözlerin yalan Verdiğin sözler yalan yalan yalan Ettiğin yeminler yalan yalan yalan Kurduğumuz hayaller yalan yalan yalan Sen yılan sözlerin yalan