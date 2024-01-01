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7/24 Dinle Doğuş

Doğuş Şarkı Sözleri

Doğuş Doğuş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğuş Doğuş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doğuş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Doğuş

Doğuş

Doğuş

  • Hep Aynı Hikaye

  • Masum Serseri

  • Kop Bana

  • Gamsız

  • Kendini Kendinde Bul

  • Sensiz Ne Yaparım

  • Korkma Biz Genciz

  • Çocukluk Etme

  • Sabret

  • Aşık Olma

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