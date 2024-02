Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın *** Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi *** Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın *** Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi