Herbişeyim Çıkmaz olur sokakları Her girdiğim yerde acın olur Sarar her bir yanımı Keder kalbime yerleşmiş Yavaş yavaş eritiyor Her an durabilir kalbim Sarar her bir yanımı Keder kalbime yerleşmiş Yavaş yavaş çürütüyor Her an durabilir kalbim *** Herkes yalan sende olma Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım *** Çıkmaz olur sokakları Her girdiğim yerde acın olur Sarar her bir yanımı Keder kalbime yerleşmiş Yavaş yavaş eritiyor Her an durabilir kalbim *** Herkes yalan sende olma Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)