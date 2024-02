Çıkmaz olur sokakları Her girdiğim yerde acın olur Sarar her bir yanımı Keder kalbime yerleşmiş Yavaş yavaş eritiyor Her an durabilir kalbim Sarar her bir yanımı Keder kalbime yerleşmiş Yavaş yavaş çürütüyor Her an durabilir kalbim *** Herkes yalan sende olma Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım *** Çıkmaz olur sokakları Her girdiğim yerde acın olur Sarar her bir yanımı Keder kalbime yerleşmiş Yavaş yavaş eritiyor Her an durabilir kalbim *** Herkes yalan sende olma Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Dünyadaki en değerli hazinemsin Herbişeyim sensin herbişeyim sensin Sende gidersen ölümümü imzalarım