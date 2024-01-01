Doğuş Şarkı Sözleri
Doğuş Doğuş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Doğuş Doğuş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doğuş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sensizim yalnızım
Çaresizlik ruhumu
Bedenimi sarmış
Ağlıyor gözlerim
Bir su serp yüreğime
Aksın bütün hüzünlerim
***
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
***
Oynama aşklarla
Yanarsın çarpılırsın
Bulursun belanı
Alırsın cezanı
Oynama aşklarla
Yanarsın çarpılırsın
Bulursun belanı
Alırsın cezanı
***
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
***
Sensizim yalnızım
Çaresizlik ruhumu
Bedenimi sarmış
Ağlıyor gözlerim
Bir su serp yüreğime
Aksın bütün hüzünlerim
***
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
***
Oynama aşklarla
Yanarsın çarpılırsın
Bulursun belanı
Alırsın cezanı
Oynama aşklarla
Yanarsın çarpılırsın
Bulursun belanı
Alırsın cezanı
***
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
Kendini kendinde bul
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
Kendini kendinde bul
Ona buna şuna buna sorma
Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma
-
Sebebim olanlar utansın
Masumluğum kendinden kaçmadı
Her hata gibi her sevda gibi
Sebebim olanlar utansın
Sebebim olanlar utansın
Masumluğum kendinden kaçmadı
Her hata gibi her sevda gibi
Sebebim olanlar utansın
***
Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri
Takmadan kimseyi
Yaşarım zamanı şimdi
Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri
Takmadan kimseyi
Yaşarım zamanı şimdi
Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri
Takmadan kimseyi
Yaşarım zamanı şimdi
***
Sebebim olanlar utansın
Masumluğum kendinden kaçmadı
Her hata gibi her sevda gibi
Sebebim olanlar utansın
Her hata gibi her sevda gibi
Sebebim olanlar utansın
***
Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri
Takmadan kimseyi
Yaşarım zamanı şimdi
Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri
Takmadan kimseyi
Yaşarım zamanı şimdi
Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri
Takmadan kimseyi
Yaşarım zamanı şimdi
Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri
Takmadan kimseyi
Yaşarım zamanı şimdi
-
Yeter ki sevgimiz bozulmasın
Aşkın bana ilaç olur
Haydi durma yine sev beni
Sar beni sev beni öp beni
Yeter ki sevgimiz bozulmasın
Aşkın bana ilaç olur
Haydi durma yine sev beni
Sar beni sev beni öp beni
Hadi gel bi gel bi gel sar beni
Hadi gel bi gel bi gel doğ bana
Hadi gel bi gel bi gel uç bana
Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana
Hadi gel bi gel bi gel sar beni
Hadi gel bi gel bi gel doğ bana
Hadi gel bi gel bi gel uç bana
Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana yar
***
Seviyorum seni deli gibi
Hem de zır deli gibi
Ölümüne veririm bu bedeni
Yeter ki sen sev beni
Hadi gel bi gel bi gel sar beni
Hadi gel bi gel bi gel doğ bana
Hadi gel bi gel bi gel uç bana
Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana
Hadi gel bi gel bi gel sar beni
Hadi gel bi gel bi gel doğ bana
Hadi gel bi gel bi gel uç bana
Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana yar
***
Hadi gel bi gel bi gel sar beni
Hadi gel bi gel bi gel doğ bana
Hadi gel bi gel bi gel uç bana
Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana
Hadi gel bi gel bi gel sar beni
Hadi gel bi gel bi gel doğ bana
Hadi gel bi gel bi gel uç bana
Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana yar
Hadi gel bi gel bi gel sar beni
Hadi gel bi gel bi gel doğ bana
Hadi gel bi gel bi gel uç bana
Hadi gel bi gel bi gel kop bana
Hadi gel bi gel bi gel gel gel
-
İlk defa inanır oldum aşka
O da bana darbesini vurdu
Bak şimdi yarım kaldım yine
Bilemem belki de o böyle mutlu
***
İlk defa inanır oldum aşka
O da bana darbesini vurdu
Bak şimdi yarım kaldım yine
Bilemem belki de o böyle mutlu
Gamsız, vicdansız ben sensiz
Ne yaparım şimdi söyle
Beni acılarla baş başa
Bıraktın neden
***
Gamsız vicdansız ben sensiz
Ne yaparım şimdi söyle
Beni acılarla baş başa
Bıraktın neden?
***
Neden neden?
Ben sana ne yapmıştım?
Tek suçum
Seni çılgınca sevmekti
***
İlk defa inanır oldum aşka
O da bana darbesini vurdu
Bak şimdi yarım kaldım yine
Bilemem belki de o böyle mutlu
***
Gamsız vicdansız ben sensiz
Ne yaparım şimdi söyle
Beni acılarla baş başa
Bıraktın neden?
***
Gamsız vicdansız ben sensiz
Ne yaparım şimdi söyle
Beni acılarla baş başa
Bıraktın neden?
***
Gamsız vicdansız ben sensiz
Ne yaparım şimdi söyle
Beni acılarla baş başa
Bıraktın neden?
***
Bir gün ağlarsam
Karşıma çıkar mısın?
Siler misin gözyaşlarımı?
Tekrar dan bana döner misin?
Döner misin be gamsız?
-
Neden...
Bu kadar uzak olacak ne vardı
Gittin oraya beni de al yanına
Ben hep burada mı kalacak
Hüzünle mi ağlayacak
Ne zaman dertler bitecek
Ne zaman öleceğim
Dağları geçerim yolları aşarım
Sevdiğim sana gelmek için bedenimden vazgeçerim
Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım
Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım
Ne vardı sanki neden aldı Allah seni
Gücüm kalmadı beni de alsa bari
Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım
Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım
***
Ne vardı sanki neden aldı Allah seni
Gücüm kalmadı beni de alsa bari
Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım
Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım
Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım
Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım
***
Sen benim aldığım soluk içtiğim su gibiydin
Ama şimdi yoksun şunu bilmelisin ki artık ben de yokum yokum
Allahım isyanım sana değil kendime
Ama onu bana vermiyorsan beni de al beni de al beni de
-
Sana bir dokunabilsem
Öpsem hep sevsem
Yalnız senin olurum desem
Benim olur muydun
***
Ağlarım ben yine sensiz
Üzülme korkma biz genciz
Tutarız güneşi yanarız engelsiz
Sebep olur muydun
***
Ne olur bak bana biraz
Ne olur gül bana gülüm
Bu ne günah inan ne bir ayıp
Sevda bir yol dönmek inan kayıp
***
Yemin ettim senin üstüne
Yemin ettim sevmem bir daha
Çekerim ben acı dertleri
Seveceksen beklerim bir ömür seni
***
Sana bir dokunabilsem
Öpsem hep sevsem
Yalnız senin olurum desem
Benim olur muydun
***
Ağlarım ben yine sensiz
Üzülme korkma biz genciz
Tutarız güneşi yanarız engelsiz
Sebep olur muydun
***
Ne olur bak bana biraz
Ne olur gül bana gülüm
Bu ne günah inan ne bir ayıp
Sevda bir yol dönmek inan kayıp
***
Yemin ettim senin üstüne
Yemin ettim sevmem bir daha
Çekerim ben acı dertleri
Seveceksen beklerim bir ömür seni
***
Ne olur bak bana biraz
Ne olur gül bana gülüm
Bu ne günah inan ne bir ayıp
Sevda bir yol dönmek inan kayıp
-
Takılırım peşine
Bırakmam seni
Bana cilve yaptığın sürece
Takılırım peşine
Bırakmam seni
Bana cilve yaptığın sürece
Çok seksi duruyorsun
Beni deli ediyorsun
Çok havalı bakıyorsun
Beni deli ediyorsun
Hep aynı hikaye
Çıldırıyorum yine
Hep aynı hikaye
Çıldırıyorum yine
***
Bomboş hayat
Yaşaması bayat
Anlamı yok ki yan gel de yat
Bomboş hayat
Yaşaması bayat
Anlamı yok ki yan gel de yat
Dersek olur mu?
Neden olmasın yani
***
Gel de yar yanıma yat
Baka dursun hey hat
Bin yüreğim bile olsa
Veririm yolunda
Gel de yar yanıma yat
Baka dursun hey hat
Bin yüreğim bile olsa
Veririm yolunda
***
Takılırım peşine
Bırakmam seni
Bana cilve yaptığın sürece
Takılırım peşine
Bırakmam seni
Bana cilve yaptığın sürece
Çok seksi duruyorsun
Beni deli ediyorsun
Çok havalı bakıyorsun
Beni deli ediyorsun
Hep aynı hikaye
Çıldırıyorum yine
Hep aynı hikaye
Çıldırıyorum yine
***
Bomboş hayat
Yaşaması bayat
Anlamı yok ki yan gel de yat
Bomboş hayat
Yaşaması bayat
Anlamı yok ki yan gel de yat
Dersek olur mu?
Neden olmasın yani
***
Gel de yar yanıma yat
Baka dursun hey hat
Bin yüreğim bile olsa
Veririm yolunda
Gel de yar yanıma yat
Baka dursun hey hat
Bin yüreğim bile olsa
Veririm yolunda
Gel de yar yanıma yat
Baka dursun hey hat
Bin yüreğim bile olsa
Veririm yolunda
Gel de yar yanıma yat
Baka dursun hey hat
Bin yüreğim bile olsa
Veririm yolunda
Gel de yar yanıma yat
Baka dursun hey hat
Bin yüreğim bile olsa
Veririm yolunda
-
Kuru bir dal gibi soldum sevgilim
Çektiğim dertleri bir ben bilirim
Senden çok uzaklardayım
Aslında yanındayım
Bırak artık gururu çocukluk etme
Senden çok uzaklardayım
Aslında yanındayım
Bırak artık gururu çocukluk etme
Yaralıyım anla kanatma kalbimi
Pişmanım yorma kırma beni yar
Yaralıyım anla kanatma kalbimi
Pişmanım yorma kırma beni yar
Affet canımın içi bir hatadır oldu
Sana yanlış yaptım inan çok üzgünüm
Ne desen haklısın
Ne yapsan farklısın
Benim için önce Tanrı
Sonra sensin
Ne desen haklısın
Ne yapsan farklısın
Benim için önce Tanrı
Sonra sensin
***
Kuru bir dal gibi soldum sevgilim
Çektiğim dertleri bir ben bilirim
Senden çok uzaklardayım
Aslında yanındayım
Bırak artık gururu çocukluk etme
Senden çok uzaklardayım
Aslında yanındayım
Bırak artık gururu çocukluk etme
Yaralıyım anla kanatma kalbimi
Pişmanım yorma kırma beni yar
Yaralıyım anla kanatma kalbimi
Pişmanım yorma kırma beni yar
Affet canımın içi bir hatadır oldu
Sana yanlış yaptım inan çok üzgünüm
Ne desen haklısın
Ne yapsan farklısın
Benim için önce Tanrı
Sonra sensin
Ne desen haklısın
Ne yapsan farklısın
Benim için önce Tanrı
Sonra sensin
-
Acılar hep dört duvar
Sarıyor benliğimi
Kurtulmak istiyorum
Bu sancı dinmesede
Kimseler görmesin
Kimseler bilmesin
Sensiz kalmak bana
Yetiyor bunu bil canım
***
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
***
Yaşamak kolay mı yüreğim yanıyor
Sensizlik duygusu bana acı veriyor
Yüreğine gam vurma acıma acı katma
Kaçma uzaklaşma dön geriye dön
***
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
Sabret yüreğim sabret
Sabret gelecek elbet
Uzanan bu elleri
Tutacak bir gün sabret
-
Sevmeye çalışsan
Aşık olmaya alışsan
Terk edip gidecek
Korkusuyla yaşarsın
***
Olmaz böyle bir şey
Bu düzen kötü her şey
Sevmeyi unut gitsin
Değer denen bir şey var
Olmaz böyle bir şey
Bu düzen kötü her şey
Sevmeyi unut gitsin
Değer denen bir şey var
***
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra
***
Sevmeye çalışsan
Aşık olmaya alışsan
Terk edip gidecek
Korkusuyla yaşarsın
***
Olmaz böyle bir şey
Bu düzen kötü her şey
Sevmeyi unut gitsin
Değer denen bir şey var
Olmaz böyle bir şey
Bu düzen kötü her şey
Sevmeyi unut gitsin
Değer denen bir şey var
***
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra
Aşık olma aşk vurur sana
Anlayamazsın nereden geldiğini sonra