Kop Bana Yeter ki sevgimiz bozulmasın Aşkın bana ilaç olur Haydi durma yine sev beni Sar beni sev beni öp beni Yeter ki sevgimiz bozulmasın Aşkın bana ilaç olur Haydi durma yine sev beni Sar beni sev beni öp beni Hadi gel bi gel bi gel sar beni Hadi gel bi gel bi gel doğ bana Hadi gel bi gel bi gel uç bana Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana Hadi gel bi gel bi gel sar beni Hadi gel bi gel bi gel doğ bana Hadi gel bi gel bi gel uç bana Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana yar *** Seviyorum seni deli gibi Hem de zır deli gibi Ölümüne veririm bu bedeni Yeter ki sen sev beni Hadi gel bi gel bi gel sar beni Hadi gel bi gel bi gel doğ bana Hadi gel bi gel bi gel uç bana Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana Hadi gel bi gel bi gel sar beni Hadi gel bi gel bi gel doğ bana Hadi gel bi gel bi gel uç bana Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana yar *** Hadi gel bi gel bi gel sar beni Hadi gel bi gel bi gel doğ bana Hadi gel bi gel bi gel uç bana Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana Hadi gel bi gel bi gel sar beni Hadi gel bi gel bi gel doğ bana Hadi gel bi gel bi gel uç bana Hadi gel bi gel bi gel gel kop bana yar Hadi gel bi gel bi gel sar beni Hadi gel bi gel bi gel doğ bana Hadi gel bi gel bi gel uç bana Hadi gel bi gel bi gel kop bana Hadi gel bi gel bi gel gel gel

Masum Serseri Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın *** Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi *** Sebebim olanlar utansın Masumluğum kendinden kaçmadı Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın Her hata gibi her sevda gibi Sebebim olanlar utansın *** Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi Ben masum serseri Biraz deli biraz geri Takmadan kimseyi Yaşarım zamanı şimdi

Gamsız İlk defa inanır oldum aşka O da bana darbesini vurdu Bak şimdi yarım kaldım yine Bilemem belki de o böyle mutlu *** İlk defa inanır oldum aşka O da bana darbesini vurdu Bak şimdi yarım kaldım yine Bilemem belki de o böyle mutlu Gamsız, vicdansız ben sensiz Ne yaparım şimdi söyle Beni acılarla baş başa Bıraktın neden *** Gamsız vicdansız ben sensiz Ne yaparım şimdi söyle Beni acılarla baş başa Bıraktın neden? *** Neden neden? Ben sana ne yapmıştım? Tek suçum Seni çılgınca sevmekti *** İlk defa inanır oldum aşka O da bana darbesini vurdu Bak şimdi yarım kaldım yine Bilemem belki de o böyle mutlu *** Gamsız vicdansız ben sensiz Ne yaparım şimdi söyle Beni acılarla baş başa Bıraktın neden? *** Gamsız vicdansız ben sensiz Ne yaparım şimdi söyle Beni acılarla baş başa Bıraktın neden? *** Gamsız vicdansız ben sensiz Ne yaparım şimdi söyle Beni acılarla baş başa Bıraktın neden? *** Bir gün ağlarsam Karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar dan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

Kendini Kendinde Bul Sensizim yalnızım Çaresizlik ruhumu Bedenimi sarmış Ağlıyor gözlerim Bir su serp yüreğime Aksın bütün hüzünlerim *** Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma *** Oynama aşklarla Yanarsın çarpılırsın Bulursun belanı Alırsın cezanı Oynama aşklarla Yanarsın çarpılırsın Bulursun belanı Alırsın cezanı *** Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma *** Sensizim yalnızım Çaresizlik ruhumu Bedenimi sarmış Ağlıyor gözlerim Bir su serp yüreğime Aksın bütün hüzünlerim *** Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma *** Oynama aşklarla Yanarsın çarpılırsın Bulursun belanı Alırsın cezanı Oynama aşklarla Yanarsın çarpılırsın Bulursun belanı Alırsın cezanı *** Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma Kendini kendinde bul Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma Kendini kendinde bul Ona buna şuna buna sorma Birisi gelir birisi gider Hikayesi yapma

Sensiz Ne Yaparım Neden... Bu kadar uzak olacak ne vardı Gittin oraya beni de al yanına Ben hep burada mı kalacak Hüzünle mi ağlayacak Ne zaman dertler bitecek Ne zaman öleceğim Dağları geçerim yolları aşarım Sevdiğim sana gelmek için bedenimden vazgeçerim Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım Ne vardı sanki neden aldı Allah seni Gücüm kalmadı beni de alsa bari Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım *** Ne vardı sanki neden aldı Allah seni Gücüm kalmadı beni de alsa bari Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım Ben sensiz ne yaparım gece gündüz ağlarım Eğer sen cehennemliksen senin için ben yanarım *** Sen benim aldığım soluk içtiğim su gibiydin Ama şimdi yoksun şunu bilmelisin ki artık ben de yokum yokum Allahım isyanım sana değil kendime Ama onu bana vermiyorsan beni de al beni de al beni de

Korkma Biz Genciz Sana bir dokunabilsem Öpsem hep sevsem Yalnız senin olurum desem Benim olur muydun *** Ağlarım ben yine sensiz Üzülme korkma biz genciz Tutarız güneşi yanarız engelsiz Sebep olur muydun *** Ne olur bak bana biraz Ne olur gül bana gülüm Bu ne günah inan ne bir ayıp Sevda bir yol dönmek inan kayıp *** Yemin ettim senin üstüne Yemin ettim sevmem bir daha Çekerim ben acı dertleri Seveceksen beklerim bir ömür seni *** Sana bir dokunabilsem Öpsem hep sevsem Yalnız senin olurum desem Benim olur muydun *** Ağlarım ben yine sensiz Üzülme korkma biz genciz Tutarız güneşi yanarız engelsiz Sebep olur muydun *** Ne olur bak bana biraz Ne olur gül bana gülüm Bu ne günah inan ne bir ayıp Sevda bir yol dönmek inan kayıp *** Yemin ettim senin üstüne Yemin ettim sevmem bir daha Çekerim ben acı dertleri Seveceksen beklerim bir ömür seni *** Ne olur bak bana biraz Ne olur gül bana gülüm Bu ne günah inan ne bir ayıp Sevda bir yol dönmek inan kayıp

Hep Aynı Hikaye Takılırım peşine Bırakmam seni Bana cilve yaptığın sürece Takılırım peşine Bırakmam seni Bana cilve yaptığın sürece Çok seksi duruyorsun Beni deli ediyorsun Çok havalı bakıyorsun Beni deli ediyorsun Hep aynı hikaye Çıldırıyorum yine Hep aynı hikaye Çıldırıyorum yine *** Bomboş hayat Yaşaması bayat Anlamı yok ki yan gel de yat Bomboş hayat Yaşaması bayat Anlamı yok ki yan gel de yat Dersek olur mu? Neden olmasın yani *** Gel de yar yanıma yat Baka dursun hey hat Bin yüreğim bile olsa Veririm yolunda Gel de yar yanıma yat Baka dursun hey hat Bin yüreğim bile olsa Veririm yolunda *** Takılırım peşine Bırakmam seni Bana cilve yaptığın sürece Takılırım peşine Bırakmam seni Bana cilve yaptığın sürece Çok seksi duruyorsun Beni deli ediyorsun Çok havalı bakıyorsun Beni deli ediyorsun Hep aynı hikaye Çıldırıyorum yine Hep aynı hikaye Çıldırıyorum yine *** Bomboş hayat Yaşaması bayat Anlamı yok ki yan gel de yat Bomboş hayat Yaşaması bayat Anlamı yok ki yan gel de yat Dersek olur mu? Neden olmasın yani *** Gel de yar yanıma yat Baka dursun hey hat Bin yüreğim bile olsa Veririm yolunda Gel de yar yanıma yat Baka dursun hey hat Bin yüreğim bile olsa Veririm yolunda Gel de yar yanıma yat Baka dursun hey hat Bin yüreğim bile olsa Veririm yolunda Gel de yar yanıma yat Baka dursun hey hat Bin yüreğim bile olsa Veririm yolunda Gel de yar yanıma yat Baka dursun hey hat Bin yüreğim bile olsa Veririm yolunda

Çocukluk Etme Kuru bir dal gibi soldum sevgilim Çektiğim dertleri bir ben bilirim Senden çok uzaklardayım Aslında yanındayım Bırak artık gururu çocukluk etme Senden çok uzaklardayım Aslında yanındayım Bırak artık gururu çocukluk etme Yaralıyım anla kanatma kalbimi Pişmanım yorma kırma beni yar Yaralıyım anla kanatma kalbimi Pişmanım yorma kırma beni yar Affet canımın içi bir hatadır oldu Sana yanlış yaptım inan çok üzgünüm Ne desen haklısın Ne yapsan farklısın Benim için önce Tanrı Sonra sensin Ne desen haklısın Ne yapsan farklısın Benim için önce Tanrı Sonra sensin *** Kuru bir dal gibi soldum sevgilim Çektiğim dertleri bir ben bilirim Senden çok uzaklardayım Aslında yanındayım Bırak artık gururu çocukluk etme Senden çok uzaklardayım Aslında yanındayım Bırak artık gururu çocukluk etme Yaralıyım anla kanatma kalbimi Pişmanım yorma kırma beni yar Yaralıyım anla kanatma kalbimi Pişmanım yorma kırma beni yar Affet canımın içi bir hatadır oldu Sana yanlış yaptım inan çok üzgünüm Ne desen haklısın Ne yapsan farklısın Benim için önce Tanrı Sonra sensin Ne desen haklısın Ne yapsan farklısın Benim için önce Tanrı Sonra sensin

Sabret Acılar hep dört duvar Sarıyor benliğimi Kurtulmak istiyorum Bu sancı dinmesede Kimseler görmesin Kimseler bilmesin Sensiz kalmak bana Yetiyor bunu bil canım *** Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret *** Yaşamak kolay mı yüreğim yanıyor Sensizlik duygusu bana acı veriyor Yüreğine gam vurma acıma acı katma Kaçma uzaklaşma dön geriye dön *** Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret Sabret yüreğim sabret Sabret gelecek elbet Uzanan bu elleri Tutacak bir gün sabret