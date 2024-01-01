Namusumsun Gecelerim kabusum oldu Uyuyamaz oldum artık Saçma sapan yalandan aşktan Çok yoruldum çok bulandım *** Kim bilir kaç kişi günahıma girdi Bende aynı kaderi paylaştım Günahlarımı affet Ben artık tövbekar oldum Allah'ım *** Kendimi buldum sende Yolumu buldum sende Canım sevgilim aşkım Son durağımsın *** Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz *** Gecelerim kabusum oldu Uyuyamaz oldum artık Saçma sapan yalandan aşktan Çok yoruldum çok bulandım *** Kim bilir kaç kişi günahıma girdi Bende aynı kaderi paylaştım Günahlarımı affet Ben artık tövbekar oldum Allah'ım *** Kendimi buldum sende Yolumu buldum sende Canım sevgilim aşkım Son durağımsın *** Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)