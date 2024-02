Gecelerim kabusum oldu Uyuyamaz oldum artık Saçma sapan yalandan aşktan Çok yoruldum çok bulandım *** Kim bilir kaç kişi günahıma girdi Bende aynı kaderi paylaştım Günahlarımı affet Ben artık tövbekar oldum Allah'ım *** Kendimi buldum sende Yolumu buldum sende Canım sevgilim aşkım Son durağımsın *** Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz *** Gecelerim kabusum oldu Uyuyamaz oldum artık Saçma sapan yalandan aşktan Çok yoruldum çok bulandım *** Kim bilir kaç kişi günahıma girdi Bende aynı kaderi paylaştım Günahlarımı affet Ben artık tövbekar oldum Allah'ım *** Kendimi buldum sende Yolumu buldum sende Canım sevgilim aşkım Son durağımsın *** Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım Sen olmadan kalbim atmaz Namusumsun aşkım Yan gözle bakanın Gözünü oyarım Her şeyimsin aşkım