Madem ayrı düştük Birbirimizden Kıyasıya tekerrür Eder mi bizden Kimler gelip kimler geçti Kalbimizden Yalana dolana gönlümüzde yer yok Kimler gelip kimler geçti Kalbimizden Yalana dolana sevgimizde yok *** Şu an yanımda olsan Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Tanrı beni de yanına alsa Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar *** Senden ayrı düştüm Düşmez olaydım Tutan yok ki elimden Görmez olaydım Viran olmuş gönlüm Bilmez olaydım Yalana dolana Kalbimizde yer yok Viran olmuş gönlüm Her bir yanı Senden ayrılalı Yaşamaz oldum *** Şu an yanımda olsan Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Tanrı beni de yanına alsa Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar