-
Sonunda muradına ermiş olmalısın
Tahammülüm kalmadı
Acı yanında yavan kaldı
İstediğin gibi oldu
***
Öyle büyük dert verdin ki bana
Cennetimi cehennem aldı
Anılarla dolu gönlüm
Acılarla şaşa kaldı
***
Öyle büyük dert verdin ki bana
Cennetimi cehennem aldı
Anılarla dolu gönlüm
Acılarla şaşa kaldı
***
Yüreğim yanar
Mutsuzluk sarar
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar
***
Yüreğim yanar
Mutsuzluk sarar
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar
***
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar
-
Kardaş dala konaram
Gül derdinden yanaram
Kardaş dala konaram
Gül derdinden yanaram
***
Ah geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram
Geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram
Yanaram vah yanaram
Kim ne derse kanaram
***
Geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram
Geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram vah
Yanaram vah yanaram
Kim ne derse kanaram
***
Urfalim gam bitmedi
Talih kuşum ötmedi
Urfalim gam bitmedi
Talih kuşum ötmedi
***
Eli güldürdü felek
Beni memnun etmedi
Eli güldürdü felek
Beni memnun etmedi
***
Ah etmedi yar etmedi
Yar aklimdan gitmedi
Etmedi ah etmedi
Yar aklimdan gitmedi
-
Şafak söktü yoksun hala
Ağlarım ben yana yana
Feryadım vardı dağlara
Bitmez tükenmez yollara
***
Uçuşan o martılara
Gözü yaşlı analara
O dağlara o taşlara hey
***
Dayanamam inanamam
O sevdiğim sen olaman
Yüreğime hançer vurdun
Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
***
Esti rüzgar kor götürdü
Kalbe geldi küle döndü
Yine bana hasret düştü
Neyleyim ben sensiz gülü
***
Çıktım dağlara, dağlara
Yürüdüğün o yollara
Bastığın o topraklara hey
***
Dayanamam inanamam
O sevdiğim sen olaman
Yüreğime hançer vurdun
Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
-
Üzerime üşüştüler
Kışı bitmez bağlarımın
Üzerime üşüştüler
Kışı bitmez dağlarımın
***
Parça, parça bölüştüler
Gülü bitmez bağlarımın
Parça, parça bölüştüler
Gülü bitmez bağlarımın
***
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
***
Ben ölmeden öldürdüler
Ocağımı söndürdüler
Ben ölmeden öldürdüler
Ocağımı söndürdüler
***
Hatır gönül bilmediler
Gülü bitmez bağlarımın
Hatır gönül bilmediler
Gülü bitmez bağlarımın
***
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
***
Kötü zaman aman, bu ne telaş ey
Geçer ömrün
-
-
-
Senden başkası haramdır bana
Sen benim günahım benim duamsın
Acılarla dolu yalan dünyamda
Bir Allah'ım var bir de sen varsın
***
Seni düşünürken geçmiyor zaman
İçimdeki sevdan vermiyor aman
Benim için senden başkası yalan
Bir Allah'ım var bir de sen varsın
***
Sensiz viraneyim daha beterim
Ölümlü dünyada kime giderim
Diz çöküp önünde yemin ederim
Bir Allah'ım var bir de sen varsın
-
-
Dumanlı derelere
Seni ver, seni ver, seni vermem ellere
Sana dargın değilim
Dargınım, dargınım, dargınım senelere
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağa iz eder
Dereler, dereler, derelere az eder
Sevdalı sevdasına
Cilve eder, cilve eder, cilve eder naz eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağın üstüne
Gittikçe, gittikçe, gittikçe azlanı yi
Babası benden yana
Anası, anası, anası nazlanıyi
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağın üstüne
Bulutlan, bulutlan, bulutlan yarışıyi
Sevdim seni güzelim
Eller ne, eller ne, eller ne karışıyi
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
-
-
-
-
Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım
Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin
***
Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye
***
İpin ucu bendedir le, le, le, canım
Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin
***
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye
***
Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım
Garipler mahlesine, esmersin güzelsin
***
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
-
Muradı böyle
Ah akar gider kardaş muradı böyle muradı böyle
Ah ben derdimi felekten sordum
Felek dedi gardaş bu derdin muradı böyle ay-ay
***
Ah gül idim kardaş fidan oldum
El kahrını kardaş el kahrını gene bugün yutan oldum ay-ay
Gündüzler hayalimda
Geceler geceler şirin uykumdan oldum
liminey ay-ay şirin uykumdan oldum ah
***
Yaralıyım nere gidim ben
Dertliyem derdimi kime deyim
Nasıl edim ben ah-ah ah ah ah