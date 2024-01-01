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Hep derdin bana seviyorum seni
Hep derdin bana aşığım sana
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
***
Hep derdin bana seviyorum seni
Hep derdin bana aşığım sana
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Son darben durdu omuzlarımda hala
Hadi sen yoluna hadi ben yoluma
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Kandıramazsın ağlatamazsın
Bir daha oyuna gelmem ben
Uğrayacaksın çok kuracaksın
Benimle olmaz bunu bil
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
Benimle olmaz şansın yok
Canımı da sıktın vaktim yok
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Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
***
Sana çirkin demişler, güzel, Allah
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Sarışınsın, sarısın, güzel
Sen bir selvi dalısın, güzel
Sen bir selvi dalısın
***
Sana çirkin demişler, güzel
Sana çirkin demişler, güzel
Sen gönlümün malısın, güzel
Sen gönlümün malısın
***
Dama çıkma üşürsün, güzel
Güzellikte menşursun, güzel
Güzellikte menşursun
***
Güzellik başa bela, güzel
Güzellik başa bela, güzel
Alemle konuşursun, güzel
Alemle konuşursun
-
Yeşil gözlere yandım
Benim olacak sandım
Meğer vefasızmışsın
Yazık, sana inandım
***
Yeşil gözlere yandım
Benim olacak sandım
Meğer vefasızmışsın
Yazık, sana inandım
***
Hülya, Hülya, Hülya, Hülya
(Hülya) Neden böyle?
(Hülya) Derdini söyle
(Hülya) Gönlünü eğle, Hülya
***
Aşkın beni yakmasın
Sana kimse bakmasın
Tut gönül ırmağını
Bize doğru akmasın
***
Aşkın beni yakmasın
Sana kimse bakmasın
Tut gönül ırmağını
Bize doğru akmasın
***
Hülya, Hülya, Hülya, Hülya
Hülya, neden böyle?
Hülya, derdini söyle
Hülya, gönlünü eğle, Hülya
***
Hülya, Hülya, Hülya, Hülya
(Hülya) Neden böyle?
(Hülya) Derdini söyle
(Hülya) Gönlünü eğle, Hülya
-
Biraz yüz verdim diye havalara girme sen
Biraz yüz verdim diye havalara girme sen
Henüz aşık olmadım hoşlanıyorum senden
Vallah aşık olmadım hoşlanıyorum senden
***
Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
***
Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden
Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden
Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden
Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden
***
Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
***
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden
-
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni
Görünce aşık oldum eyledi deli
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
Gözlerine bakınca deryayı gördüm.
Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim.
***
Gülünce gözlerini, saçının her telini,
Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir
Ölesim gelir, ölesim gelir.
Ölesim gelir, ölesim gelir.
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
***
Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek
İnsan değil bu sanki bir melek
***
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
-
-
Her demet, her demet zalım felek sineme dokunma benim
Ah her demet, ah her demet zalım felek sineme dokunma benim
Taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim
Her demet zalım felek sineme dokunma benim
Taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim
***
Ah aman ah aman aman aman aman aman aman amma zalım bir zaman
Ah gider o yara habar, ah gider o yara habar
Yar da yanar bir zaman ah aman aman aman aman aman
Tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eylesin teselli
***
Tenha gecelerde beni eyler mi teselli
Baykuş sesini, baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem
Tenha gecelerde beni eyler mi, teselli baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem
-
Elma gibi yanaklardan kiraz gibi dudaklardan
Elma gibi yanaklardan kiraz gibi dudaklardan
Geçiyorsun uzaklardan
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
***
Geçiyorsun uzaklardan geçiyorsun uzaklardan
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
***
Saçlarının tellerinden
Gerdandaki benlerinden
Saçlarının tellerinden
Gerdandaki benlerinden
Gamzelerin güllerinden
Ellere var bize yok mi?
Ellеre var bize yok mi?
Ellerе var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
***
Gerdandaki benlerinden
Gamzelerin güllerinden
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi?
Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah?
-
Bir bahtı karalıyam yürekten yaralıyam
Bir bahtı karalıyam yürekten yaralıyam
Sanma yar yaşıyorum ben sensiz bir ölüyem
Sanma ki yaşıyorum ben sensiz bir ölüyem
Ben sensiz bir ölüyem
Ha ben sensiz bir ölüyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Kurumuş gözyaşlarım sen sanisan gülüyem
Ha sen sanisan gülüyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanisan gülüyem ha sen sanisan gülüyem
Eriyem yar eriyem ben derdiden eriyem
Eriyem yar eriyem ben derdiden eriyem
Sen sözüde durursa ben sözümün eriyem
Sen sözüden durursa ben sözümün eriyem
Ben sözümün eriyem ha ben sözümün eriyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Biliyem yar biliyem aynamisan biliyem
Kurumuş gözyaşlarım sen sanirsen gülüyem
Ha sen sanirsan gülüyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisan biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanirsen gülüyem
Ha sen sanirsan gülüyem
Göz görüyor kör değil gönül sever arsızdır
Göz görüyor kör değil gönül sever arsızdır
Seni candan seveni sanisan vefasızdır
Seni candan seveni sanma ki vefasızdır
Sanma ki vefasızdır
Ha sanma ki vefasızdır biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanirsan güliyem
Ha sen sanirsan güliyem biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem biliyem yar biliyem
Aynamisen biliyem kurumuş gözyaşlarım
Sen sanirsan güliyem ha sen sanirsan güliyem