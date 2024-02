Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun or'da Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun oysa Hasretim uzaklara açılmış bir gemi İçinde yalnızım, çaresiz, dertli Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun or'da Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun oysa Hasretim uzaklara açılmış bir gemi İçinde yalnızım, çaresiz, dertli Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül... **