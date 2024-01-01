Avucundan aldım Kış günü, yaz ateşini Yüreğini aldım Sevgine daldım Herkes bilsin Ben sana kaldım *** Sevgi bu olsa gerek Sıcaklığını hissetmek Titremek, inan ki üşümek Titremek sevgi demek *** Dalgalar bir adam boyu Su misali kırılır mı? Aşk bu aşk bu aşk Anlayan anlar Fazla derinlere dalma Boğulursun yâr (yek, du, sê) *** Sevdim, sevdim, sevdim Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr *** Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr *** Avucundan aldım Kış günü, yaz ateşini Yüreğini aldım Sevgine daldım Herkes bilsin Ben sana kaldım *** Sevgi bu olsa gerek Sıcaklığını hissetmek Titremek, inan ki üşümek Titremek, sevgi demek *** Dalgalar bir adam boyu Su misali kırılır mı? Aşk bu aşk bu aşk Anlayan anlar Fazla derinlere dalma Boğulursun yâr (yek, du, sê) *** Sevdim, sevdim, sevdim Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr *** Sevdim, sevdim, sevdim Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr Sevdim yâr, sevdim yâr