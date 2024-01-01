Sevdim Şarkı Sözleri
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Avucundan aldım
Kış günü, yaz ateşini
Yüreğini aldım
Sevgine daldım
Herkes bilsin
Ben sana kaldım
***
Sevgi bu olsa gerek
Sıcaklığını hissetmek
Titremek, inan ki üşümek
Titremek sevgi demek
***
Dalgalar bir adam boyu
Su misali kırılır mı?
Aşk bu aşk bu aşk
Anlayan anlar
Fazla derinlere dalma
Boğulursun yâr (yek, du, sê)
***
Sevdim, sevdim, sevdim
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
***
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
***
Avucundan aldım
Kış günü, yaz ateşini
Yüreğini aldım
Sevgine daldım
Herkes bilsin
Ben sana kaldım
***
Sevgi bu olsa gerek
Sıcaklığını hissetmek
Titremek, inan ki üşümek
Titremek, sevgi demek
***
Dalgalar bir adam boyu
Su misali kırılır mı?
Aşk bu aşk bu aşk
Anlayan anlar
Fazla derinlere dalma
Boğulursun yâr (yek, du, sê)
***
Sevdim, sevdim, sevdim
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
***
Sevdim, sevdim, sevdim
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr
Sevdim yâr, sevdim yâr