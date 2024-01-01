-
Soru sorma bana
Olmuyor, olamıyor
Ne yazık değil mi ikimize birden
Yazık, yazık değil mi?
Senin için kendimden vazgeçmedim mi
Canımı istedin de vermedim mi
Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar
Bana yar olmadın
Kimseyle olma
Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar
Bana yar olmadın
Kimseyle olma
***
Unutmak unutmak istemiyorum
Her gün ölüyorum
Sensizlik nasıl yaşanacak
Bilemiyorum
***
Unutmak unutmak istemiyorum
Her gün ölüyorum
Sensizlik nasıl yaşanacak
Bilemiyorum
***
Soru sorma bana
Olmuyor, olamıyor
Ne yazık değil mi ikimize birden
Yazık, yazık değil mi?
Senin için kendimden vazgeçmedim mi
Canımı istedin de vermedim mi
Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar
Bana yar olmadın
Kimseyle olma
Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar
Bana yar olmadın
Kimseyle olma
***
Unutmak unutmak istemiyorum
Her gün ölüyorum
Sensizlik nasıl yaşanacak
Bilemiyorum
***
Unutmak unutmak istemiyorum
Her gün ölüyorum
Sensizlik nasıl yaşanacak
Bilemiyorum
***
Unutmak unutmak istemiyorum
Her gün ölüyorum
Sensizlik nasıl yaşanacak
Bilemiyorum
-
Hani dağlara kopan deli fırtına var ya
İki eylül geçti bak sen hala dönmedin
Yüreğimde kopan deli fırtına var ya
iki eylül geçti bak sen hala gelmedin
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
***
Hani dağlarda kopan deli fırtına var ya
İki eylül geçti bak sen hala gelmedin
Yüreğimde kopan deli fırtına var ya
İki eylül geçti bak sen hala dönmedin
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
***
Gönül acısından solgunum
Bir güzele vurgunum
Duvarı nem yıkar
İnsani gamsızlar içim sızlar
-
Kahroldum her gün yana yana
Ziyan oldum heba oldum
Değer miydi yaptıklarına
Bir ben daha bulabilir misin
***
Her günüm ziyan zehir
Her yanım sen kokuyor
Sersefil bir haldeyim
Yoksun yanımda
***
Her günüm ziyan zehir
Her yanım sen kokuyor
Sersefil bir haldeyim
Yoksun yanımda
***
Huzurum kalmadı artık
Neyim varsa aldın da gittin
Adını koyamıyorum insafsız
Sende bir gün bulacaksın
Adımı çok anacaksın
Hazin bir aşk diye yanacaksın
***
Huzurum kalmadı artık
Neyim varsa aldın da gittin
Adını koyamıyorum insafsız
Sende bir gün bulacaksın
Adımı çok anacaksın
Hazin bir aşk diye yanacaksın
***
Kahroldum her gün yana yana
Ziyan oldum heba oldum
Değer miydi yaptıklarına
Bir ben daha bulabilir misin
***
Her günüm ziyan zehir
Her yanım sen kokuyor
Sersefil bir haldeyim
Yoksun yanımda
***
Her günüm ziyan zehir
Her yanım sen kokuyor
Sersefil bir haldeyim
Yoksun yanımda
***
Huzurum kalmadı artık
Neyim varsa aldın da gittin
Adını koyamıyorum insafsız
Sende bir gün bulacaksın
Adımı çok anacaksın
Hazin bir aşk diye yanacaksın
***
Huzurum kalmadı artık
Neyim varsa aldın da gittin
Adını koyamıyorum insafsız
Sende bir gün bulacaksın
Adımı çok anacaksın
Hazin bir aşk diye yanacaksın
-
Bu zamansız gidişin
Umurumda mı sanki?
Neler neler yaşadım
Silemez miyim seni?
***
Gerçek aşkı bul ama
Hüzünlerinle yaşa
Ağlarım mı sanmıştın?
Ne fark eder ki bana?
(Ne fark eder ki bana?)
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Vurdumduymaz, yaramaz
Seveceksen sev biraz
Ben seni seviyorum
Ne olur anla biraz
***
Anla ki gel gör hâlimi
Ne hâllere düşmüşüm
Aşkından yanmışım
Söndürsene sen beni
(Söndürsene sen beni)
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
***
Gidene, "Dur" diyemem
Giden gider zaten
Sevene, "Sevme" demem
Seven sever zaten
-
Sevmiştim seni
Sana gönül vermiştim
Sen bildiğin yolda
Bilmeden gidiyorsun
***
Sevmiştim seni
Sana gönül vermiştim
Sen bildiğin yolda
Bilmeden gidiyorsun
***
Bazen yaralı
Bazen karalı
Büyümü belamı
Anlayamadım
***
Bazen yaralı
Bazen karalı
Büyümü belamı
Anlayamadım
***
Hayat sırf sana inat olsun diye
Uçurumun kenarında duruyor
Sana gülümsüyor
***
Hayat sırf sana inat olsun diye
Uçurumun kenarında duruyor
Sana gülümsüyor
***
İnanmıştım ben
Sancılarım boşaymış
Neye değer yaptığın
Eziyetin kendine
Seni düşünmeden
Bir tek günüm bile yok
Geceleri sabahlara bağlayan
O hüzün sen misin
***
Bazen yaralı
Bazen karalı
Büyümü belamı
Anlayamadım
***
Bazen yaralı
Bazen karalı
Büyümü belamı
Anlayamadım
***
Hayat sırf sana inat olsun diye
Uçurumun kenarında duruyor
Sana gülümsüyor
***
Hayat sırf sana inat olsun diye
Uçurumun kenarında duruyor
Sana gülümsüyor
***
Hayat sırf sana inat olsun diye
Uçurumun kenarında duruyor
Sana gülümsüyor
***
Hayat sırf sana inat olsun diye
Uçurumun kenarında duruyor
Sana gülümsüyor
-
Bir gün düşlerde kaybolur senin gibi
O zaman çaresiz hissederim kendimi
Bir zaman her tarafımda dost kardeş
Şimdi yok tek bir arkadaşım
***
Bir gün düşlerde kaybolur senin gibi
O zaman çaresiz hissederim kendimi
Bir zaman her tarafımda dost kardeş
Şimdi yok tek bir arkadaşım
***
Kime isyan edeyim
Dert kederle öleyim
Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim
***
Kime isyan edeyim
Dert kederle öleyim
Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim
***
Gel ne olur
Ne olur yanıma gel
Bana bir tutam
***
Sevgi ver
Gel ne olur
Ne olur yanıma gel
Bana bir tutam ihtiyacım var
***
Biliyor musun?
Hep sensizlik nasıl diye düşünürdüm
Meğer sensizlik hiç bir şey yokmuş gibi yaşamakmış
Biliyor musun?
Yoksun ya nefes bile alamıyorum
Ha bir şey daha bilmeni isterim
Sensiz uyuyamıyorum
Dönmeyi bilirsen
Duvarın kenarında seni bekliyorum
***
Bir gün düşlerde kaybolur senin gibi
O zaman çaresiz hissederim kendimi
Bir zaman her tarafımda dost kardeş
Şimdi yok tek bir arkadaşım
***
Kime isyan edeyim
Dert kederle öleyim
Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim
***
Kime isyan edeyim
Dert kederle öleyim
Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim
***
Gel ne olur
Ne olur yanıma gel
Bana bir tutam
Sevgi ver
-
Biliyorum çok dertlisin
Yalan söyleyip seni kandırmışlar
Herkesi kara sanma
İnan bana beyazlarda var
***
A bebem sana nasıl kıymışlar
Yüzüne hiç mi bakmamışlar
Ben seni severim
Göğsüme alırım
Orada ölene dek saklarım
***
A bebem sana nasıl kıymışlar
Yüzüne hiç mi bakmamışlar
Ben seni severim
Göğsüme alırım
Orada ölene dek saklarım
***
Kalbime girdin helal olsun
Herkes benim gibi bir sen bulsun
Soy adımı vereceğim
Ölene dek seveceğim
Seni üzenler beter olsun
***
Kalbime girdin helal olsun
Herkes benim gibi bir sen bulsun
Soy adımı vereceğim
Ölene dek seveceğim
Seni üzenler beter bulsun
***
Biliyorum çok dertlisin
Yalan söyleyip seni kandırmışlar
Herkesi kara sanma
İnan bana beyazlarda var
***
A bebem sana nasıl kıymışlar
Yüzüne hiç mi bakmamışlar
Ben seni severim
Göğsüme alırım
Orada ölene dek saklarım
***
A bebem sana nasıl kıymışlar
Yüzüne hiç mi bakmamışlar
Ben seni severim
Göğsüme alırım
Orada ölene dek saklarım
***
Kalbime girdin helal olsun
Herkes benim gibi bir sen bulsun
Soy adımı vereceğim
Ölene dek seveceğim
Seni üzenler beter olsun
***
Kalbime girdin helal olsun
Herkes benim gibi bir sen bulsun
Soy adımı vereceğim
Ölene dek seveceğim
Seni üzenler beter olsun
***
Kalbime girdin helal olsun
Herkes benim gibi bir sen bulsun
Soy adımı vereceğim
Ölene dek seveceğim
Seni üzenler bela bulsun
***
Kalbime girdin helal olsun
Herkes benim gibi bir sen bulsun
Soy adımı vereceğim
Ölene dek seveceğim
Seni üzenler beter olsun
-
Derdime dert katamam
İnan arkandan ağlayamam
Çok düşündüm
Yarardan çok zararla dolusun
***
Kızıyorum şimdi kendime
Nasıl düştüm ben bu hale
Sana mi yanayım, bana mı yanayım
Söyle söyle kime yanayım
***
Bıktım senin gibi yalancı bahardan
Bıktım yüzsüz insafsız olandan
Her şeyi son deyip af dilersiniz
Kancıkca hançeri vurana kadar
***
Bıktım senin gibi yalancı bahardan
Bıktım yüzsüz insafsız olandan
Her şeyi son deyip af dilersiniz
Kancıkca hançeri vurana kadar
***
Derdime dert katamam
İnan arkandan ağlayamam
Çok düşündüm
Yarardan çok zararla dolusun
***
Kızıyorum şimdi kendime
Nasıl düştüm ben bu hale
Sana mi yanayım, bana mı yanayım
Söyle söyle kime yanayım
***
Bıktım senin gibi yalancı bahardan
Bıktım yüzsüz insafsız olandan
Her şeyi son deyip af dilersiniz
Kancıkca hançeri vurana kadar
***
Bıktım senin gibi yalancı bahardan
Bıktım yüzsüz insafsız olandan
Her şeyi son deyip af dilersiniz
Kancıkca hançeri vurana kadar
***
Bıktım senin gibi yalancı bahardan
Bıktım yüzsüz insafsız olandan
Her şeyi son deyip af dilersiniz
Kancıkca arkamızdan vurana kadar
***
Bıktım senin gibi yalancı bahardan
Bıktım yüzsüz insafsız olandan
Her şeyi son deyip af dilersiniz
Kancıkca hançeri vurana kadar
***
Bıktım senin gibi yalancı bahardan
Bıktım yüzsüz insafsız olandan
Her şeyi son deyip af dilersiniz
Kancıkca arkamızdan vurana kadar
-
Madem ayrı düştük
Birbirimizden
Kıyasıya tekerrür
Eder mi bizden
Kimler gelip kimler geçti
Kalbimizden
Yalana dolana gönlümüzde yer yok
Kimler gelip kimler geçti
Kalbimizden
Yalana dolana sevgimizde yok
***
Şu an yanımda olsan
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
Ne çıkar
Tekrar beraber olsak
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
Tanrı beni de yanına alsa
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
Ne çıkar
Tekrar beraber olsak
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
***
Senden ayrı düştüm
Düşmez olaydım
Tutan yok ki elimden
Görmez olaydım
Viran olmuş gönlüm
Bilmez olaydım
Yalana dolana
Kalbimizde yer yok
Viran olmuş gönlüm
Her bir yanı
Senden ayrılalı
Yaşamaz oldum
***
Şu an yanımda olsan
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
Ne çıkar
Tekrar beraber olsak
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
Tanrı beni de yanına alsa
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
Ne çıkar
Tekrar beraber olsak
Ne çıkar ne çıkar ne çıkar
-
Sonunda muradına ermiş olmalısın
Tahammülüm kalmadı
Acı yanında yavan kaldı
İstediğin gibi oldu
***
Öyle büyük dert verdin ki bana
Cennetimi cehennem aldı
Anılarla dolu gönlüm
Acılarla şaşa kaldı
***
Öyle büyük dert verdin ki bana
Cennetimi cehennem aldı
Anılarla dolu gönlüm
Acılarla şaşa kaldı
***
Yüreğim yanar
Mutsuzluk sarar
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar
***
Yüreğim yanar
Mutsuzluk sarar
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar
***
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar
Şaha kalkar gönlüm
Mata yatar