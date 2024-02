Unutmak İstemiyorum Soru sorma bana Olmuyor, olamıyor Ne yazık değil mi ikimize birden Yazık, yazık değil mi? Senin için kendimden vazgeçmedim mi Canımı istedin de vermedim mi Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar Bana yar olmadın Kimseyle olma Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar Bana yar olmadın Kimseyle olma *** Unutmak unutmak istemiyorum Her gün ölüyorum Sensizlik nasıl yaşanacak Bilemiyorum *** Unutmak unutmak istemiyorum Her gün ölüyorum Sensizlik nasıl yaşanacak Bilemiyorum *** Soru sorma bana Olmuyor, olamıyor Ne yazık değil mi ikimize birden Yazık, yazık değil mi? Senin için kendimden vazgeçmedim mi Canımı istedin de vermedim mi Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar Bana yar olmadın Kimseyle olma Güneşimi çaldılar hayatımı aldılar Bana yar olmadın Kimseyle olma *** Unutmak unutmak istemiyorum Her gün ölüyorum Sensizlik nasıl yaşanacak Bilemiyorum *** Unutmak unutmak istemiyorum Her gün ölüyorum Sensizlik nasıl yaşanacak Bilemiyorum *** Unutmak unutmak istemiyorum Her gün ölüyorum Sensizlik nasıl yaşanacak Bilemiyorum

Gamsızlar Hani dağlara kopan deli fırtına var ya İki eylül geçti bak sen hala dönmedin Yüreğimde kopan deli fırtına var ya iki eylül geçti bak sen hala gelmedin *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar *** Hani dağlarda kopan deli fırtına var ya İki eylül geçti bak sen hala gelmedin Yüreğimde kopan deli fırtına var ya İki eylül geçti bak sen hala dönmedin *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar *** Gönül acısından solgunum Bir güzele vurgunum Duvarı nem yıkar İnsani gamsızlar içim sızlar

Adımı Çok Anacaksın Kahroldum her gün yana yana Ziyan oldum heba oldum Değer miydi yaptıklarına Bir ben daha bulabilir misin *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Kahroldum her gün yana yana Ziyan oldum heba oldum Değer miydi yaptıklarına Bir ben daha bulabilir misin *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Her günüm ziyan zehir Her yanım sen kokuyor Sersefil bir haldeyim Yoksun yanımda *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın *** Huzurum kalmadı artık Neyim varsa aldın da gittin Adını koyamıyorum insafsız Sende bir gün bulacaksın Adımı çok anacaksın Hazin bir aşk diye yanacaksın

Giden Gider Bu zamansız gidişin Umurumda mı sanki? Neler neler yaşadım Silemez miyim seni? *** Gerçek aşkı bul ama Hüzünlerinle yaşa Ağlarım mı sanmıştın? Ne fark eder ki bana? (Ne fark eder ki bana?) *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Vurdumduymaz, yaramaz Seveceksen sev biraz Ben seni seviyorum Ne olur anla biraz *** Anla ki gel gör hâlimi Ne hâllere düşmüşüm Aşkından yanmışım Söndürsene sen beni (Söndürsene sen beni) *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten *** Gidene, "Dur" diyemem Giden gider zaten Sevene, "Sevme" demem Seven sever zaten

Hayat Sevmiştim seni Sana gönül vermiştim Sen bildiğin yolda Bilmeden gidiyorsun *** Sevmiştim seni Sana gönül vermiştim Sen bildiğin yolda Bilmeden gidiyorsun *** Bazen yaralı Bazen karalı Büyümü belamı Anlayamadım *** Bazen yaralı Bazen karalı Büyümü belamı Anlayamadım *** Hayat sırf sana inat olsun diye Uçurumun kenarında duruyor Sana gülümsüyor *** Hayat sırf sana inat olsun diye Uçurumun kenarında duruyor Sana gülümsüyor *** İnanmıştım ben Sancılarım boşaymış Neye değer yaptığın Eziyetin kendine Seni düşünmeden Bir tek günüm bile yok Geceleri sabahlara bağlayan O hüzün sen misin *** Bazen yaralı Bazen karalı Büyümü belamı Anlayamadım *** Bazen yaralı Bazen karalı Büyümü belamı Anlayamadım *** Hayat sırf sana inat olsun diye Uçurumun kenarında duruyor Sana gülümsüyor *** Hayat sırf sana inat olsun diye Uçurumun kenarında duruyor Sana gülümsüyor *** Hayat sırf sana inat olsun diye Uçurumun kenarında duruyor Sana gülümsüyor *** Hayat sırf sana inat olsun diye Uçurumun kenarında duruyor Sana gülümsüyor

Sevgi Ver Bir gün düşlerde kaybolur senin gibi O zaman çaresiz hissederim kendimi Bir zaman her tarafımda dost kardeş Şimdi yok tek bir arkadaşım *** Bir gün düşlerde kaybolur senin gibi O zaman çaresiz hissederim kendimi Bir zaman her tarafımda dost kardeş Şimdi yok tek bir arkadaşım *** Kime isyan edeyim Dert kederle öleyim Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim *** Kime isyan edeyim Dert kederle öleyim Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim *** Gel ne olur Ne olur yanıma gel Bana bir tutam *** Sevgi ver Gel ne olur Ne olur yanıma gel Bana bir tutam ihtiyacım var *** Biliyor musun? Hep sensizlik nasıl diye düşünürdüm Meğer sensizlik hiç bir şey yokmuş gibi yaşamakmış Biliyor musun? Yoksun ya nefes bile alamıyorum Ha bir şey daha bilmeni isterim Sensiz uyuyamıyorum Dönmeyi bilirsen Duvarın kenarında seni bekliyorum *** Bir gün düşlerde kaybolur senin gibi O zaman çaresiz hissederim kendimi Bir zaman her tarafımda dost kardeş Şimdi yok tek bir arkadaşım *** Kime isyan edeyim Dert kederle öleyim Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim *** Kime isyan edeyim Dert kederle öleyim Yalnızlığın kökünü, kökünü kör edeyim *** Gel ne olur Ne olur yanıma gel Bana bir tutam Sevgi ver

A Bebem Biliyorum çok dertlisin Yalan söyleyip seni kandırmışlar Herkesi kara sanma İnan bana beyazlarda var *** A bebem sana nasıl kıymışlar Yüzüne hiç mi bakmamışlar Ben seni severim Göğsüme alırım Orada ölene dek saklarım *** A bebem sana nasıl kıymışlar Yüzüne hiç mi bakmamışlar Ben seni severim Göğsüme alırım Orada ölene dek saklarım *** Kalbime girdin helal olsun Herkes benim gibi bir sen bulsun Soy adımı vereceğim Ölene dek seveceğim Seni üzenler beter olsun *** Kalbime girdin helal olsun Herkes benim gibi bir sen bulsun Soy adımı vereceğim Ölene dek seveceğim Seni üzenler beter bulsun *** Biliyorum çok dertlisin Yalan söyleyip seni kandırmışlar Herkesi kara sanma İnan bana beyazlarda var *** A bebem sana nasıl kıymışlar Yüzüne hiç mi bakmamışlar Ben seni severim Göğsüme alırım Orada ölene dek saklarım *** A bebem sana nasıl kıymışlar Yüzüne hiç mi bakmamışlar Ben seni severim Göğsüme alırım Orada ölene dek saklarım *** Kalbime girdin helal olsun Herkes benim gibi bir sen bulsun Soy adımı vereceğim Ölene dek seveceğim Seni üzenler beter olsun *** Kalbime girdin helal olsun Herkes benim gibi bir sen bulsun Soy adımı vereceğim Ölene dek seveceğim Seni üzenler beter olsun *** Kalbime girdin helal olsun Herkes benim gibi bir sen bulsun Soy adımı vereceğim Ölene dek seveceğim Seni üzenler bela bulsun *** Kalbime girdin helal olsun Herkes benim gibi bir sen bulsun Soy adımı vereceğim Ölene dek seveceğim Seni üzenler beter olsun

Bıktım Derdime dert katamam İnan arkandan ağlayamam Çok düşündüm Yarardan çok zararla dolusun *** Kızıyorum şimdi kendime Nasıl düştüm ben bu hale Sana mi yanayım, bana mı yanayım Söyle söyle kime yanayım *** Bıktım senin gibi yalancı bahardan Bıktım yüzsüz insafsız olandan Her şeyi son deyip af dilersiniz Kancıkca hançeri vurana kadar *** Bıktım senin gibi yalancı bahardan Bıktım yüzsüz insafsız olandan Her şeyi son deyip af dilersiniz Kancıkca hançeri vurana kadar *** Derdime dert katamam İnan arkandan ağlayamam Çok düşündüm Yarardan çok zararla dolusun *** Kızıyorum şimdi kendime Nasıl düştüm ben bu hale Sana mi yanayım, bana mı yanayım Söyle söyle kime yanayım *** Bıktım senin gibi yalancı bahardan Bıktım yüzsüz insafsız olandan Her şeyi son deyip af dilersiniz Kancıkca hançeri vurana kadar *** Bıktım senin gibi yalancı bahardan Bıktım yüzsüz insafsız olandan Her şeyi son deyip af dilersiniz Kancıkca hançeri vurana kadar *** Bıktım senin gibi yalancı bahardan Bıktım yüzsüz insafsız olandan Her şeyi son deyip af dilersiniz Kancıkca arkamızdan vurana kadar *** Bıktım senin gibi yalancı bahardan Bıktım yüzsüz insafsız olandan Her şeyi son deyip af dilersiniz Kancıkca hançeri vurana kadar *** Bıktım senin gibi yalancı bahardan Bıktım yüzsüz insafsız olandan Her şeyi son deyip af dilersiniz Kancıkca arkamızdan vurana kadar

Ne Çıkar Madem ayrı düştük Birbirimizden Kıyasıya tekerrür Eder mi bizden Kimler gelip kimler geçti Kalbimizden Yalana dolana gönlümüzde yer yok Kimler gelip kimler geçti Kalbimizden Yalana dolana sevgimizde yok *** Şu an yanımda olsan Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Tanrı beni de yanına alsa Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar *** Senden ayrı düştüm Düşmez olaydım Tutan yok ki elimden Görmez olaydım Viran olmuş gönlüm Bilmez olaydım Yalana dolana Kalbimizde yer yok Viran olmuş gönlüm Her bir yanı Senden ayrılalı Yaşamaz oldum *** Şu an yanımda olsan Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Tanrı beni de yanına alsa Ne çıkar ne çıkar ne çıkar Ne çıkar Tekrar beraber olsak Ne çıkar ne çıkar ne çıkar