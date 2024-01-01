Yemin Ettim Sana Şarkı Sözleri
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Beni bana ver
Beni bende anla
Beni bana ver
Beni bende anla
***
Uzat ellerini
Kapat gözlerini
Hisset sevdiğimi
Beni bende anla
***
Uzat ellerini
Kapat gözlerini
Hisset sevdiğimi
Beni bende anla
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Bedenimi
***
Beni bana ver
Beni bende anla
Beni bana ver
Beni bende anla
***
Uzat ellerini
Kapat gözlerini
Hisset sevdiğimi
Beni bende anla
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi oof
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Yemin ettim sana ben
Sevemem, sevemem
Senden bir başkasına
Gönlümü veremem
***
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Acıtır içimi
Yokluğun eritir bedenimi
Bedenimi