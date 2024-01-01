Beni bana ver Beni bende anla Beni bana ver Beni bende anla *** Uzat ellerini Kapat gözlerini Hisset sevdiğimi Beni bende anla *** Uzat ellerini Kapat gözlerini Hisset sevdiğimi Beni bende anla *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Bedenimi *** Beni bana ver Beni bende anla Beni bana ver Beni bende anla *** Uzat ellerini Kapat gözlerini Hisset sevdiğimi Beni bende anla *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi oof *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Yemin ettim sana ben Sevemem, sevemem Senden bir başkasına Gönlümü veremem *** Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Acıtır içimi Yokluğun eritir bedenimi Bedenimi