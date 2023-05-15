Dolu Kadehi Ters Tut

Gittin, öylece kaldım Ateşin yaktı yüreğimi Aldım elime, baktım Boğaza döktüm küllerini *** Yordun, beni yordun Biliyordun düzenimi Bozdun, beni bozdun Ve benim bozdun düzenimi *** Yordun, beni yordun Biliyordun düzenimi Bozdun, beni bozdun Ve benim bozdun düzenimi *** Gitsem, kendimi atsam Cinayet kalsa üzerime Gitsem, bi' yere gömsem Bulan olur mu bedenimi? *** Yordun, beni yordun Biliyordun düzenimi Bozdun, beni bozdun Ve benim bozdun düzenimi *** Yordun, beni yordun Biliyordun düzenimi Bozdun, beni bozdun Ve benim bozdun düzenimi *** Artık hiçbir şey eskisi kadar acı vermiyo' sayende Şimdi hep içime kapanık sonumu düşünüp duruyorum günlerce Ne kaldı ki geriye? Ama işte her şeye rağmen Yine de sen, yine de sen, yine de sen *** Aldım başımı gittim Geride kaldı koca şehir "Gitme, kal", deseydin Olabilirdim sana esir *** Yordun, beni yordun Biliyordun düzenimi Bozdun, beni bozdun Ve benim bozdun düzenimi *** Yordun, beni yordun Biliyordun düzenimi Bozdun, beni bozdun Ve benim bozdun düzenimi *** Artık hiçbir şey eskisi kadar acı vermiyo' sayende Şimdi hep içime kapanık sonumu düşünüp duruyorum günlerce Ne kaldı ki geriye? Ama işte her şeye rağmen Yine de sen, yine de sen, yine de sen