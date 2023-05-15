Beni Yordun Şarkı Sözleri
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Dolu Kadehi Ters Tut
Beni Yordun
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Gittin, öylece kaldım
Ateşin yaktı yüreğimi
Aldım elime, baktım
Boğaza döktüm küllerini
***
Yordun, beni yordun
Biliyordun düzenimi
Bozdun, beni bozdun
Ve benim bozdun düzenimi
***
Yordun, beni yordun
Biliyordun düzenimi
Bozdun, beni bozdun
Ve benim bozdun düzenimi
***
Gitsem, kendimi atsam
Cinayet kalsa üzerime
Gitsem, bi' yere gömsem
Bulan olur mu bedenimi?
***
Yordun, beni yordun
Biliyordun düzenimi
Bozdun, beni bozdun
Ve benim bozdun düzenimi
***
Yordun, beni yordun
Biliyordun düzenimi
Bozdun, beni bozdun
Ve benim bozdun düzenimi
***
Artık hiçbir şey eskisi kadar acı vermiyo' sayende
Şimdi hep içime kapanık sonumu düşünüp duruyorum günlerce
Ne kaldı ki geriye? Ama işte her şeye rağmen
Yine de sen, yine de sen, yine de sen
***
Aldım başımı gittim
Geride kaldı koca şehir
"Gitme, kal", deseydin
Olabilirdim sana esir
***
Yordun, beni yordun
Biliyordun düzenimi
Bozdun, beni bozdun
Ve benim bozdun düzenimi
***
Yordun, beni yordun
Biliyordun düzenimi
Bozdun, beni bozdun
Ve benim bozdun düzenimi
***
Artık hiçbir şey eskisi kadar acı vermiyo' sayende
Şimdi hep içime kapanık sonumu düşünüp duruyorum günlerce
Ne kaldı ki geriye? Ama işte her şeye rağmen
Yine de sen, yine de sen, yine de sen