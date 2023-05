Dolu Kadehi Ters Tut

Bütün o olanlara, attığın adımlara Söylenen yalanlara boş mu kalayım? Ayrıldık işte, her şey değişti Bence sen bu gidişle mahvolacaksın *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Ellerini tutanlara, gözlerine bakanlara Yattığın o adamlara sor bi' bakalım Sensiz bir hiç mi? Herkes bilinçli Yürüyemez o ilişki, mahvolacaksın *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Bensiz kaldığın günler kimlerleydin? Ben sana "Sensiz hiçim" derken, ciddi değildim Şimdi dönsen bile seni ister miydim bana geri? Ayrıldık, bitti ve her şey değişti *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Oh, sen biraz delisin Hatta bana deli divanesin Bensiz bir hiç gibisin Sen yalnızca benimle iyisin *** Sen yalnızca benimle iyisin Sen yalnızca benimle iyisin Sen yalnızca benimle iyisin Sen yalnızca benimle iyisin