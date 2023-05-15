Biraz Delisin Şarkı Sözleri
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Dolu Kadehi Ters Tut
Biraz Delisin
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Bütün o olanlara, attığın adımlara
Söylenen yalanlara boş mu kalayım?
Ayrıldık işte, her şey değişti
Bence sen bu gidişle mahvolacaksın
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Ellerini tutanlara, gözlerine bakanlara
Yattığın o adamlara sor bi' bakalım
Sensiz bir hiç mi? Herkes bilinçli
Yürüyemez o ilişki, mahvolacaksın
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Bensiz kaldığın günler kimlerleydin?
Ben sana "Sensiz hiçim" derken, ciddi değildim
Şimdi dönsen bile seni ister miydim bana geri?
Ayrıldık, bitti ve her şey değişti
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Oh, sen biraz delisin
Hatta bana deli divanesin
Bensiz bir hiç gibisin
Sen yalnızca benimle iyisin
***
Sen yalnızca benimle iyisin
Sen yalnızca benimle iyisin
Sen yalnızca benimle iyisin
Sen yalnızca benimle iyisin