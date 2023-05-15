Dolu Kadehi Ters Tut, Türk alternatif rock grubudur. Vokalist Mehmet Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava tarafından 2014 yılında kurulmuştur. İlk albümleri Polonya’nın Başı Belada ev kaydı bir albümdür. İlk stüdyo albümleri ise 2017'de Dünyanın En İyi Albümü adıyla piyasaya sürüldü. Grubun dijital platformlarda yayınladığı ve yapımcılığını tamamen kendilerinin üstlendiği 4 albüm, 3 EP ve 25 single'ı bulunmaktadır.