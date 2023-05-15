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7/24 Dinle Dolu Kadehi Ters Tut

Dolu Kadehi Ters Tut

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Dolu Kadehi Ters Tut, Türk alternatif rock grubudur. Vokalist Mehmet Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava tarafından 2014 yılında kurulmuştur. İlk albümleri Polonya’nın Başı Belada ev kaydı bir albümdür. İlk stüdyo albümleri ise 2017'de Dünyanın En İyi Albümü adıyla piyasaya sürüldü. Grubun dijital platformlarda yayınladığı ve yapımcılığını tamamen kendilerinin üstlendiği 4 albüm, 3 EP ve 25 single'ı bulunmaktadır.

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01

Yapma N'olursun

Dolu Kadehi Ters Tut 02:58
02

Hiç İyi Değilim

Dolu Kadehi Ters Tut 03:38
03

Madem

Dolu Kadehi Ters Tut 04:08
04

Yalan

Dolu Kadehi Ters Tut 03:42
05

Kaçar Gider

Dolu Kadehi Ters Tut 03:37
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