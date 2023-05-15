Dolu Kadehi Ters Tut

Gitme, kal Gitme, kal Ya da beni de yanına al da kalmayayım Bir başıma bu diyarda Sensiz olamam, yapamam Beni de al yanına *** Kokun artık yok buralarda Duyabilmemin bi' yolu var da Korkuyorum çok, yitiriyorum aklımı Derdim çok büyük, anla Kalbim her teklediği anda heyecan basıyor umudunla Gelemiyorum sana Ne yapayım bana bi' anlatın ama çaresi yok daha *** Yanıyor, yanıyor, yanıyor içerde Kanıyor, kanıyor, kanıyor sensiz Yanıyor, yanıyor, yanıyor içerde Kanıyor, kanıyor, kanıyor kalbim *** Gitme, kal Gitme, kal Ya da beni de yanına al da kalmayayım Bir başıma bu diyarda Sensiz olamam, yapamam Beni de al yanına *** Senin kollarında başlayan sabahlara, biten gecelere doyamadım hâlâ Huzur bulduğunda kıskanırmış işte hayat Garip ama sen n'olur üzülme artık Değilsin yalnız Bu bir veda değil Mutluyum, inan Anladım, bi' şanstı bu Aşkınla dolu bir gün bile bir ömür yeter bize *** Gitme, kal Gitme, kal Ya da beni de yanına al da kalmayayım Bir başıma bu diyarda Sensiz olamam, yapamam Beni de al yanına