Gitme ft. Sedef Sebüktekin Şarkı Sözleri
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Dolu Kadehi Ters Tut
Gitme ft. Sedef Sebüktekin
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Gitme, kal
Gitme, kal
Ya da beni de yanına al da kalmayayım
Bir başıma bu diyarda
Sensiz olamam, yapamam
Beni de al yanına
***
Kokun artık yok buralarda
Duyabilmemin bi' yolu var da
Korkuyorum çok, yitiriyorum aklımı
Derdim çok büyük, anla
Kalbim her teklediği anda heyecan basıyor umudunla
Gelemiyorum sana
Ne yapayım bana bi' anlatın ama çaresi yok daha
***
Yanıyor, yanıyor, yanıyor içerde
Kanıyor, kanıyor, kanıyor sensiz
Yanıyor, yanıyor, yanıyor içerde
Kanıyor, kanıyor, kanıyor kalbim
***
Gitme, kal
Gitme, kal
Ya da beni de yanına al da kalmayayım
Bir başıma bu diyarda
Sensiz olamam, yapamam
Beni de al yanına
***
Senin kollarında başlayan sabahlara, biten gecelere doyamadım hâlâ
Huzur bulduğunda kıskanırmış işte hayat
Garip ama sen n'olur üzülme artık
Değilsin yalnız
Bu bir veda değil
Mutluyum, inan
Anladım, bi' şanstı bu
Aşkınla dolu bir gün bile bir ömür yeter bize
***
Gitme, kal
Gitme, kal
Ya da beni de yanına al da kalmayayım
Bir başıma bu diyarda
Sensiz olamam, yapamam
Beni de al yanına