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7/24 Dinle Arabest

Arabest Şarkı Sözleri

Dolu Kadehi Ters Tut Arabest şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dolu Kadehi Ters Tut Arabest şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabest sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dolu Kadehi Ters Tut

Dolu Kadehi Ters Tut

Arabest

  • Hiç İyi Değilim

  • Hasret Rüzgarları

  • Ağla Gözüm

  • Benim Hayatım

  • Güldür Yüzümü

  • Hep Sonradan

  • Kahpe Bu Dünya

  • Savrulurum

  • Terketmek Ne Kadar Kolay

  • Unutamadım

  • Yalan Değil

  • Yanılmışım

  • Yorgun Yıllarım

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