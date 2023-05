Dolu Kadehi Ters Tut

Hiç İyi Değilim O son bakışın, bana son gülüşün Hiç aklımdan çıkmıyor Başkasında bulur muyum derken Her şey bi’ anda darmadağın oluyor *** Denedim, denedim Sensizliği denedim, ama olmuyor Sormadın nasılım, nerelerdeyim *** Hiç iyi değilim, hiç iyi değilim Gittin gideli inan denedim gizlemeyi Ama hiç iyi değilim *** Son içtiğin o kahve ve sönen sigaran Tütse keşke, yaksan ardına bi’ daha Hatıralarla dolu dört bi’ taraf Unutamam ki nereye baksam orada var bi’ parçan *** Denedim, denedim Unutmayı denedim, ama olmuyor Söküp alsınlar kalbimden istedim *** Hiç iyi değilim, hiç iyi değilim Gittin gideli inan denedim gizlemeyi Ama hiç iyi değilim, oh *** Bilsen gittiğinden beri ne haldeyim Ah sevdiğim n’olurdu kal deseydim? Biliyorum ben istedim git dedim sana Yine de *** Hiç iyi değilim, hiç iyi değilim Gittin gideli inan denedim gizlemeyi Ama hiç iyi değilim *** O son bakışın, bana son gülüşün Son bakışın, son gülüşün

Hasret Rüzgarları Hasret rüzgarları çok erken esti Savrulduk sevgilim dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim, doymadım sana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim, doymadım sana *** Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim, doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim, doymadım sana Ayrıldık sevgilim, doymadım sana *** O çocuk gülüşün aklımdan gitmez Yalvarsam tanrıya yazımı silmez Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık sevgilim, doymadım sana Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık sevgilim, doymadım sana *** Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim, doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim, doymadım sana Ayrıldık sevgilim, doymadım sana

Ağla Gözüm Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün Kana yaram, kana kana, sızlarsın bugün Dertli sazım, dertli dertli, çalarım bugün Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün *** Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti Senden başka kimsem var mıydı benim, yâr *** Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı Gardiyana sordum, daha gelen olmadı Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr *** Takatim kalmadı, sabrım tükendi Bin derdime bin dert yine eklendi Saat 5'e 10 var, bu cuma da bitti, yâr (yâr) *** Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı Gardiyana sordum, daha gelen olmadı Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr *** Burada esen hazan yeri, mevsim sonbahar Gönül bahçemde kurudu nice umutlar Yüreğimde, tamiri yok çok hasarlar var Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün *** Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti Senden başka kimsem var mıydı benim, yâr *** Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı Gardiyana sordum, daha gelen olmadı Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr (doğmadı) Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr *** Takatim kalmadı, sabrım tükendi Bin derdime bin dert yine eklendi Saat 5'e 10 var, bu cuma da bitti, yâr (yâr) *** Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı Gardiyana sordum, daha gelen olmadı Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı, yâr Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı, yâr

Benim Hayatım Uzaktan görenler mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde dinmeyen yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Ne zaman bitecek benim hayatım? *** Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim *** Yarına çıkar mı bilmem gidişim Mevsimsiz sarardı benim hayatım Zamansız sarardı benim hayatım *** Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostların içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım? Ne zaman bitecek benim hayatım? *** Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz *** Maziyi ararım, böyle yaşanmaz Çekilmez çiledir benim hayatım Çekilmez çiledir benim hayatım *** Benim hayatım

Güldür Yüzümü İnsanı yaşatan ümitler gibi Güneşi getiren saatler gibi İnsanı yaşatan ümitler gibi Güneşi getiren saatler gibi *** Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdım aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdım aşkı tanısan *** Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü *** Bahane arama yol uzun diye Red etme aşkımı son sözüm diye Bahane arama yol uzun diye Red etme aşkımı son sözüm diye *** Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan *** Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü

Hep Sonradan Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgunsun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz Sarhoşuz, hepsi bu *** Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgunsun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz Sarhoşuz, hepsi bu *** Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan *** Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan *** Ne sen bulutsun ne de ben yağmur Ne sen mağdur ne de ben marur Hüzünlü bir akşam susmuşuz Durgunuz, hepsi bu *** Ne sen bulutsun ne de ben yağmur Ne sen mağdur ne de ben marur Hüzünlü bir akşam susmuşuz Durgunuz, hepsi bu *** Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan *** Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan *** Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan *** Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan

Kahpe Bu Dünya Sen böyle değildin, ne oldu sana? Bir başka bakıyor artık gözlerin Kendine uzaksın, kendine sürgün Bir başka dillenmiş ellerde sözün *** Sabır, sancıyla başlıyor her günüm Aklıma geliyor çılgın gülüşün Ben döndüm sırtımı yalan aşkına Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Sen böyle değildin, ne oldu sana? Bir başka bakıyor artık gözlerin Kendine uzaksın, kendine sürgün Bir başka dillenmiş ellerde sözün *** Sabır, sancıyla başlıyor her günüm Aklıma geliyor çılgın gülüşün Ben döndüm sırtımı yalan aşkına Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya

Savrulurum Aşkından ölsem, ölsem, ölsem Yüzünü görmem Derdinden harap olup bitsem Kapından geçmem *** Yeminler etsen, üzmem desen Bi' daha sevmem, sevmem Aşkından tutuşup küle dönsem Yanına gelmem *** Savrulurum Savrulurum *** Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktık? Sen de mi yakacaktın beni alev alev? Sen de mi satacaktın? *** Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktık? Sen de mi yakacaktın beni alev alev? Sen de mi satacaktın? *** Savrulurum Savrulurum *** Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktık? Sen de mi yakacaktın beni alev alev? Sen de mi satacaktın? *** Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktık? Sen de mi yakacaktın beni alev alev? Sen de mi satacaktın?

Terketmek Ne Kadar Kolay Terk etmek ne kadar kolay Sen kolay olanı seçtin Önce benden sonra senden Sonra da aşkımızdan geçtin, aşkımızdan Önce benden sonra senden Sonra da aşkımızdan geçtin, aşkımızdan *** Yıkılasın demem sana Yıkıl da ki ölmeyesin Neler çeker insan neler Bir düş ki sen de göresin *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada *** Tanrım sonsuz sevgi versin Kalbim tapar gibi sevsin Dilerim benden fazla sev Sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin Dilerim benden fazla sev Sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin *** Yıkılasın demem sana, sana Yıkıl da ki ölmeyesin Neler çeker insan neler, neler, neler Bir düş ki sen de göresin *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada *** Her sevgide bin ah ettim Gençliğime eyvah ettim Bilmem ki ne günah ettim Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada

Unutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde? Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde? Bir türlü kendimi avutamadım *** Kaç gece ağladım böyle gizlice? Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hâlâ yaşarım eski günlerde Her yerde sen varsın, unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hâlâ yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın, unutamadım Her yerde sen varsın, unutamadım *** Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki bitmedi, anlayamadım Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki bitmedi, anlayamadım *** "Bu aşktan hayır yok, unut!" dediler Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hâlâ yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın, unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hâlâ yaşarım eski günlerde Her yerde sen varsın, unutamadım Her şeyde sen varsın, unutamadım

Yalan Değil Beni bu gece vursunlar, mühim değil Beni her gün ağlatsınlar, mühim değil Seni bin yağlı kurşuna değişemem, yalan değil Seni bin damla gözyaşına değişemem, yalan değil *** İnan yalan, yalan değil İnan yalan, yalan değil *** Gözüm kör olsun, yalan değil Dilim tutulsun, yalan değil Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil İnan, seviyorum *** Gözüm kör olsun, yalan değil Dilim tutulsun, yalan değil Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil İnan, seviyorum *** Beni yerlere çalsınlar, mühim değil Beni bir pula saysınlar, mühim değil Seni dünyanın elmasına değişemem, yalan değil Seni hayatım pahasına değişemem, yalan değil *** İnan yalan, yalan değil İnan yalan, yalan değil *** Gözüm kör olsun, yalan değil Dilim tutulsun, yalan değil Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil İnan, seviyorum *** Gözüm kör olsun, yalan değil Dilim tutulsun, yalan değil Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil İnan, seviyorum *** Gözüm kör olsun, yalan değil Dilim tutulsun, yalan değil Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil İnan, seviyorum

Yanılmışım Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım Yanılmışım, yanılmışım Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın Yanılmışım, yanılmışım *** Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım Yanılmışım, yanılmışım Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın Yanılmışım, yanılmışım *** Savrulsa da kalbimin Sana ihtiyacı yok Zaman denilen yol benim için Çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma Sus, yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık, ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma Sus, yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık, ardına bakma *** Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım Yanılmışım, yanılmışım Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın Yanılmışım, yanılmışım *** Savrulsa da kalbimin Sana ihtiyacı yok Zaman denilen yol benim için Çabuk geçiyor *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma Sus, yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık, ardına bakma *** Gerçekten sevmediysen Kadrimi bilmediysen Biraz üzülmediysen Çek git *** Konuşma Sus, yorulma Tanrıdan medet umma Yavaş yavaş git artık, ardına bakma