Kaçar Gider Şarkı Sözleri
Dolu Kadehi Ters Tut Kaçar Gider şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dolu Kadehi Ters Tut Kaçar Gider şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaçar Gider sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dolu Kadehi Ters Tut
Kaçar Gider
Tüm Şarkıları
-
Senle ben ve bence aramızda tek bi karış
Olmalıydı, lakin hep bi gerginlik, bi barış
Bu yarış, kazanmadıkça bitmiyor
***
Sanki hep mi birdi aklımız da şimdi farklı?
Çözmeliydik bence en başında, hep tur attık
Kapattık ve şimdi üstümüzde geziyor
***
Kaçar gider yine gözlerin
Yeterli değil miydi sözlerim
Seni biraz daha tutmaya yanımda
Olmasan olur mu yu denedim
İlk attığım adımda sendeledim
Beni biraz daha tutsana yanında
***
Gittiğinde gündüzüm gecem bi hayli şaştı
Yalnızım ve ben bu fikre çok yabancılaştım
Baktım, sen olmayınca olmuyor
***
Bildiğim ne varsa söyledim, bıraksan artık
İnadı, gel benimle, belki dersin iyi ki tattık, atlattık
Hayallerim bir bitmiyor
***
Kaçar gider yine gözlerin
Yeterli değil miydi sözlerim
Seni biraz daha tutmaya yanımda
Olmasan olur mu yu denedim
İlk attığım adımda sendeledim
Beni biraz daha tutsana yanında