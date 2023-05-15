Dolu Kadehi Ters Tut

Senle ben ve bence aramızda tek bi karış Olmalıydı, lakin hep bi gerginlik, bi barış Bu yarış, kazanmadıkça bitmiyor *** Sanki hep mi birdi aklımız da şimdi farklı? Çözmeliydik bence en başında, hep tur attık Kapattık ve şimdi üstümüzde geziyor *** Kaçar gider yine gözlerin Yeterli değil miydi sözlerim Seni biraz daha tutmaya yanımda Olmasan olur mu yu denedim İlk attığım adımda sendeledim Beni biraz daha tutsana yanında *** Gittiğinde gündüzüm gecem bi hayli şaştı Yalnızım ve ben bu fikre çok yabancılaştım Baktım, sen olmayınca olmuyor *** Bildiğim ne varsa söyledim, bıraksan artık İnadı, gel benimle, belki dersin iyi ki tattık, atlattık Hayallerim bir bitmiyor *** Kaçar gider yine gözlerin Yeterli değil miydi sözlerim Seni biraz daha tutmaya yanımda Olmasan olur mu yu denedim İlk attığım adımda sendeledim Beni biraz daha tutsana yanında