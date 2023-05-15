Madem Şarkı Sözleri
Dolu Kadehi Ters Tut Madem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dolu Kadehi Ters Tut Madem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Madem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dolu Kadehi Ters Tut
Madem
Tüm Şarkıları
-
Simsiyah bi' gecede yalnızdın, aydan bile beyaz
Seni ilk gördüğümde dedim
Bu kız lütfen biraz benim olabilir mi?
Dedim olabilir
Sordum olabilir mi?
Dedim olabilir
Kıskananlar oldu, üzülenler oldu, delirenler oldu
Dedim olabilir
***
Of, bu ne güzellik, be hatun
El âlemin gözünden seni sakınmaktan yoruldum
***
Madem seni çok istiyo'lardı
Öylece ortaya koymasalardı
Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm
Âşığım, mutluyum, vazgeçmiy'ce'm
***
Madem seni çok istiyo'lardı
Öylece ortaya koymasalardı
Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm
Kim ne derse desin, bana ne diy'ce'm
***
Seni or'da görenler mi olmuş?
Onla olduğunu duyanlar mı olmuş?
Başımıza ne geldiyse güzelliğinden
Düşemedik bi' milletin dilinden
***
Seni or'da görenler mi olmuş?
Onla olduğunu duyanlar mı olmuş?
Başımıza ne geldiyse güzelliğinden
Düşemedik bi' milletin dilinden
***
Of, of, bu ne güzellik, be hatun
El âlemin dilinden seni sakınmaktan yoruldum
***
Madem seni çok istiyorlardı
Öylece ortaya koymasalardı
Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm
Âşığım, mutluyum, vazgeçmiy'ce'm
***
Madem seni çok istiyo'lardı
Öylece ortaya koymasalardı
Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm
Kim ne derse desin, bana ne, diy'ce'm
***
Madem seni çok istiyo'lardı
Öylece ortaya koymasalardı
Madem seni çok istiyorlardı
Öylece ortaya koymasalardı
Uh-uh-uh, oh-oh-oh, ah-ah-ah
***
Madem seni çok istiyorlardı
Öylece ortaya koymasalardı
Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm
Âşığım, mutluyum, vazgeçmiy'ce'm
***
Madem seni çok istiyo'lardı
Öylece ortaya koymasalardı
Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm
Kim ne derse desin, bana ne diy'ce'm
***
Bana ne, diy'ce'm
Bana ne, diy'ce'm
Bana ne, diy'ce'm
Hmm-oh-oh
Bana ne, diy'ce'm