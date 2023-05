Dolu Kadehi Ters Tut

Simsiyah bi' gecede yalnızdın, aydan bile beyaz Seni ilk gördüğümde dedim Bu kız lütfen biraz benim olabilir mi? Dedim olabilir Sordum olabilir mi? Dedim olabilir Kıskananlar oldu, üzülenler oldu, delirenler oldu Dedim olabilir *** Of, bu ne güzellik, be hatun El âlemin gözünden seni sakınmaktan yoruldum *** Madem seni çok istiyo'lardı Öylece ortaya koymasalardı Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm Âşığım, mutluyum, vazgeçmiy'ce'm *** Madem seni çok istiyo'lardı Öylece ortaya koymasalardı Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm Kim ne derse desin, bana ne diy'ce'm *** Seni or'da görenler mi olmuş? Onla olduğunu duyanlar mı olmuş? Başımıza ne geldiyse güzelliğinden Düşemedik bi' milletin dilinden *** Seni or'da görenler mi olmuş? Onla olduğunu duyanlar mı olmuş? Başımıza ne geldiyse güzelliğinden Düşemedik bi' milletin dilinden *** Of, of, bu ne güzellik, be hatun El âlemin dilinden seni sakınmaktan yoruldum *** Madem seni çok istiyorlardı Öylece ortaya koymasalardı Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm Âşığım, mutluyum, vazgeçmiy'ce'm *** Madem seni çok istiyo'lardı Öylece ortaya koymasalardı Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm Kim ne derse desin, bana ne, diy'ce'm *** Madem seni çok istiyo'lardı Öylece ortaya koymasalardı Madem seni çok istiyorlardı Öylece ortaya koymasalardı Uh-uh-uh, oh-oh-oh, ah-ah-ah *** Madem seni çok istiyorlardı Öylece ortaya koymasalardı Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm Âşığım, mutluyum, vazgeçmiy'ce'm *** Madem seni çok istiyo'lardı Öylece ortaya koymasalardı Aldım bi' kere, geri vermiy'ce'm Kim ne derse desin, bana ne diy'ce'm *** Bana ne, diy'ce'm Bana ne, diy'ce'm Bana ne, diy'ce'm Hmm-oh-oh Bana ne, diy'ce'm