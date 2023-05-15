Dolu Kadehi Ters Tut

-
Düşüyorum ona biri tutsun
Dalıyorum dibe beni yutsun diye
Çabalıyorum ama çok zorsun
Yanıyorum bu kız benim olsun diye
***
Düşüyorum ona biri tutsun
Dalıyorum dibe beni yutsun diye
Çabalıyorum ama çok zorsun
***
Bilmem bu neyin nesi
Güzelliğin böylesi
Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow)
Olamaz, olucam kölesi
***
Bilmem bu neyin nesi
Güzelliğin böylesi
Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow)
Oh yo olucam kölesi
***
Arıyorum aradığın neyse
Belki de elin elime bi' değse
Gerisi var hoşuna giderse
Sonrası için de ara dilersen
Bu gece yanıma gelsen
En kötüsü görür işimi bi' celse
Dayanamam ona böyle giderse
***
Bilmem bu neyin nesi
Güzelliğin böylesi
Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow)
Olamaz, olucam kölesi
***
Bilmem bu neyin nesi
Güzelliğin böylesi
Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow)
Oh yo olucam kölesi
***
Sözlerim yine beni ele veriyor
Dokunuşu yeter o da bunu biliyor
Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor
***
Sözlerim yine beni ele veriyor
Dokunuşu yeter o da bunu biliyor
Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor
***
Bilmem bu neyin nesi
Güzelliğin böylesi
Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow)
Oh yo olucam kölesi
***
Bilmem bu neyin nesi
Güzelliğin böylesi
Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow)
Oh yo olucam kölesi
***
Sözlerim yine beni ele veriyor
Dokunuşu yeter o da bunu biliyor
Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor
***
Sözlerim yine beni ele veriyor
Dokunuşu yeter o da bunu biliyor
Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor
-
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
***
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
İstesem de, artık sevemem seni
Hasret rüzgarına, yele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
***
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
Kavuşmak imkansız artık, sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştım
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları, külüdür kalan
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
***
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık, sonunda ele karıştın
-
Ne söylesen sen haklısın
Aylar var ki görüşmedik
Bir köşede oturup da
Bir kadehi bölüşmedik
***
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur diyemedik
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur, dur, dur diyemedik
***
Ne yazık ki o günlerin
Değerini bilemedik
Ne yazık ki o günlerin
Değerini bilemedik
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın yükünü
Yalnız bana yükleme
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın suçunu
Yalnız bana yükleme
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Yollarımız ayrı, ayrı
Kalplerimiz bir olsa da
Her şey seni hatırlatır
Kurumuş bir gül olsa da
***
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur diyemedik
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur, dur, dur diyemedik
***
Ne yazık ki o günlerin
Kıymetini bilemedik
Ne yazık ki o günlerin
Kıymetini bilemedik
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın yükünü
Yalnız bana yükleme
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın suçunu
Yalnız bana yükleme
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
Eskimeyen dostumsun
-
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine gitme
***
Şimdi bomboş ellerim
Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine, muhtacım
***
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir ruyadayım, muhtacım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Ruhumu ıstacak
Sımsıcak nefesine gitme
***
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Gitme sana muhtacım
Gözümde nursun başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine gitme
***
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir ruyadayım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz ruyadan uyandır da git, muhtacım
Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine
Ruhumu ısıtacak sımsıkı nefesine muhtacım
Muhtacım, muhracım gitme gitme
-
Mihrabım diyerek sana yüz vurdum
Gönlümün dalında bir yuva kurdum
Yıllardan beridir yalvarıp durdum
Sevgilim demeyi öğretemedim
***
Gönlünde sevgime yer vermedin de
Yaban güllerini hep derledin de
Ellerin ismini ezberledin de
Bir benim adımı öğretemedim
***
Sonunda hicranı öğrettin bana
Ben sana sevmeyi öğretemedim
-
Seni nasıl sevdim biliyor musun
Kulların Tanrı'yı sevdiği gibi
Sana hasret kaldım sarılamadım
Bülbülün gülüne hasreti gibi
***
Gönlüme ne bahar ne de yaz geldi
Ne sesini duydum ne elim değdi
Kader seni değil hep çile verdi
Bütün aşıkların çektiği gibi
***
Hep seni istedim yaradanımdan
Ağaçların yağmur duası gibi
Öylesine hasret kaldım yüzüne
Sanki çok sevmenin cezası gibi
***
Gönlüme ne bahar ne de yaz geldi
Ne sesini duydum ne elim değdi
Kader seni değil hep çile verdi
Bütün aşıkların çektiği gibi
Bütün aşıkların çilesi gibi
-
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
Şimdi uzaklardasın
Gönül hicranla doldu
***
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
***
Sevda bahçelerinin
Çiçekleri hep soldu
Çiçekleri hep soldu
***
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
Hiç ayrılamam derken
Kavuşmak hayal oldu
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