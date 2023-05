Dolu Kadehi Ters Tut

Düşüyorum ona biri tutsun Dalıyorum dibe beni yutsun diye Çabalıyorum ama çok zorsun Yanıyorum bu kız benim olsun diye *** Düşüyorum ona biri tutsun Dalıyorum dibe beni yutsun diye Çabalıyorum ama çok zorsun *** Bilmem bu neyin nesi Güzelliğin böylesi Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow) Olamaz, olucam kölesi *** Bilmem bu neyin nesi Güzelliğin böylesi Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow) Oh yo olucam kölesi *** Arıyorum aradığın neyse Belki de elin elime bi' değse Gerisi var hoşuna giderse Sonrası için de ara dilersen Bu gece yanıma gelsen En kötüsü görür işimi bi' celse Dayanamam ona böyle giderse *** Bilmem bu neyin nesi Güzelliğin böylesi Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow) Olamaz, olucam kölesi *** Bilmem bu neyin nesi Güzelliğin böylesi Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow) Oh yo olucam kölesi *** Sözlerim yine beni ele veriyor Dokunuşu yeter o da bunu biliyor Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor *** Sözlerim yine beni ele veriyor Dokunuşu yeter o da bunu biliyor Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor *** Bilmem bu neyin nesi Güzelliğin böylesi Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow) Oh yo olucam kölesi *** Bilmem bu neyin nesi Güzelliğin böylesi Varmış benden delisi (wow, wow, wow, wow) Oh yo olucam kölesi *** Sözlerim yine beni ele veriyor Dokunuşu yeter o da bunu biliyor Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor *** Sözlerim yine beni ele veriyor Dokunuşu yeter o da bunu biliyor Yere göğe sığmıyor, ateş ediyor

Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın *** İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim *** Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın