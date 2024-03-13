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7/24 Dinle Dolu Kadehi Ters Tut
Olabilirdik

Olabilirdik

Alternatif Müzik

11 Parça | 39:33
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olabilirdik

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 03:15
02

Biraz Delisin

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 03:52
03

Beni Yordun

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 03:41
04

Gitme ft. Sedef Sebüktekin

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 03:32
05

Tehlikeli İkilem

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 03:53
06

Yapma N'olursun

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 02:58
07

Hiç İyi Değilim

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 03:38
08

Madem

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 04:08
09

Yalan

Şarkı Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut 03:42
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Dolu Kadehi Ters Tut

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