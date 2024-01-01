Olabilirdik Şarkı Sözleri
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Dolu Kadehi Ters Tut
Olabilirdik
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Sen ve ben
Bambaşka iki ışığın altında
Tükenmeden
Bu aşkla yapabiliriz aslında
***
Dokunabilseydim bir defa
Tutabilseydim elini
Ah, bir bilsen içimden geçeni
***
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
***
İçimde bitmeyen hisler (bitmeyen hisler)
Acısı dinmeyen izler var
Yine de gelmeni ister
Canımı yakmanı izlerdim
***
Dokunabilseydim bir defa
Tutabilseydim elini
Ah, bir bilsen içimden geçeni
***
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
***
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa
Belki de olabilirdik bu defa