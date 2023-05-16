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Dolu Kadehi Ters Tut
Tehlikeli İkilem
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10 Parça | 36:18
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Şarkı Sözleri
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01
Tehlikeli İkilem
Dolu Kadehi Ters Tut
03:53
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02
Biraz Delisin
Dolu Kadehi Ters Tut
03:52
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03
Beni Yordun
Dolu Kadehi Ters Tut
03:41
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04
Gitme ft. Sedef Sebüktekin
Dolu Kadehi Ters Tut
03:32
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05
Yapma N'olursun
Dolu Kadehi Ters Tut
02:58
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06
Hiç İyi Değilim
Dolu Kadehi Ters Tut
03:38
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07
Madem
Dolu Kadehi Ters Tut
04:08
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08
Yalan
Dolu Kadehi Ters Tut
03:42
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09
Kaçar Gider
Dolu Kadehi Ters Tut
03:37
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