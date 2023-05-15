Dolu Kadehi Ters Tut

Tehlikeli ikileme düştüm Kalite bir manita mı olsun Yoksa tatlı güzel eşim dostum? Gönül ister ikisi de dursun *** Ama olmuyor ne yapsam İkisi de birden bir ortama girmiyor İşte bu lanet insanlar! Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar *** Kafede karşımda oturan kız Ya da geçen geceki fransız İstiyorsun hepsi birden olsun Yahu gönlüm, biraz gözün doysun *** Ama olmuyor ne yapsam İkisi de birden bir ortama girmiyor İşte bu lanet insanlar! Birbirlerini bir türlü sevmiyor *** Ama olmuyor ne yapsam İkisi de birden bir ortama girmiyor İşte bu lanet insanlar! Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar *** İstanbul şehri! Ah, keşke her şey buradan göründüğü gibi sessiz ve sakin olabilse... İnsanlar bize artık özgüven sahibi olduğumuzu söylüyorlar. Oysa, özgüvenden çok daha fazlası var. *** Lanet insanlar... Lanet insanlar... Olmuyor ne yapsam İkisi de birden bir ortama girmiyor İşte bu lanet insanlar! Birbirlerini bir türlü sevmiyor *** Ama olmuyor ne yapsam İkisi de birden bir ortama girmiyor İşte bu lanet insanlar! Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar *** Tehlikeli ikileme (tehlikeli ikileme) Kalite bir manita mı (kalite bir manita mı) Tehlikeli ikileme (tehlikeli ikileme) Kalite bir manita mı (kalite bir manita mı) *** Tehlikeli ikileme düştüm. Kalite bir manita mı olsun? Tehlikeli ikileme düştüm. Kalite bir manita mı olsun? *** Ama olmuyor ne yapsam İkisi de birden bir ortama girmiyor İşte bu lanet insanlar! Birbirlerini bir türlü sevmiyor *** Ama olmuyor ne yapsam İkisi de birden bir ortama girmiyor İşte bu lanet insanlar! Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar *** Tehlikeli ikileme düştüm