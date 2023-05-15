Tehlikeli İkilem Şarkı Sözleri
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Dolu Kadehi Ters Tut
Tehlikeli İkilem
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Tehlikeli ikileme düştüm
Kalite bir manita mı olsun
Yoksa tatlı güzel eşim dostum?
Gönül ister ikisi de dursun
***
Ama olmuyor ne yapsam
İkisi de birden bir ortama girmiyor
İşte bu lanet insanlar!
Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar
***
Kafede karşımda oturan kız
Ya da geçen geceki fransız
İstiyorsun hepsi birden olsun
Yahu gönlüm, biraz gözün doysun
***
Ama olmuyor ne yapsam
İkisi de birden bir ortama girmiyor
İşte bu lanet insanlar!
Birbirlerini bir türlü sevmiyor
***
Ama olmuyor ne yapsam
İkisi de birden bir ortama girmiyor
İşte bu lanet insanlar!
Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar
***
İstanbul şehri!
Ah, keşke her şey buradan göründüğü gibi sessiz ve sakin olabilse...
İnsanlar bize artık özgüven sahibi olduğumuzu söylüyorlar.
Oysa, özgüvenden çok daha fazlası var.
***
Lanet insanlar...
Lanet insanlar...
Olmuyor ne yapsam
İkisi de birden bir ortama girmiyor
İşte bu lanet insanlar!
Birbirlerini bir türlü sevmiyor
***
Ama olmuyor ne yapsam
İkisi de birden bir ortama girmiyor
İşte bu lanet insanlar!
Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar
***
Tehlikeli ikileme (tehlikeli ikileme)
Kalite bir manita mı (kalite bir manita mı)
Tehlikeli ikileme (tehlikeli ikileme)
Kalite bir manita mı (kalite bir manita mı)
***
Tehlikeli ikileme düştüm. Kalite bir manita mı olsun?
Tehlikeli ikileme düştüm. Kalite bir manita mı olsun?
***
Ama olmuyor ne yapsam
İkisi de birden bir ortama girmiyor
İşte bu lanet insanlar!
Birbirlerini bir türlü sevmiyor
***
Ama olmuyor ne yapsam
İkisi de birden bir ortama girmiyor
İşte bu lanet insanlar!
Birbirlerini bir türlü sevmiyorlar
***
Tehlikeli ikileme düştüm