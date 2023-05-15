Yalan Şarkı Sözleri
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Dolu Kadehi Ters Tut
Yalan
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Kırgınım sana her an
Kızgınım kimi zaman
Bana senden geri kalan
Hep yalan, hep yalan
***
Üzerime geliyorlar
Deliyim ben biliyorlar
"Unutacaksın" diyorlar
Hep yalan, hep yalan
***
Hep yalan, dolan
(Sorun değil, gelir geçer. Ölüm değil, gelir geçer)
Hep yalan, dolan
***
Sıcak bir ten, evet ama o sen değilsen
Yarım kalırım seni hissedemezsem
Sen yokken yalnızım hep ben
Olsa da birileri dolamıyor senin yerin
***
Yaralarımı sarmayı denemeli mi?
Yoksa dağlayıp ilerlemeli mi?
Olmadı, yapamadım
Her gördüğüm kadında seni aradım
***
Aklıma geliyorsun
Düşlerime giriyorsun
Bana sözler veriyorsun
Hep yalan, hep yalan
***
"Ben iyiyim" diyorum
"Sen iyi ol" diyorum
"Beni düşünme" diyorum
Hep yalan, hep yalan
***
Hep yalan, dolan
(Sorun değil, gelir geçer. Ölüm değil, gelir geçer)
Hep yalan, dolan
***
Sıcak bir ten, evet ama o sen değilsen
Yarım kalırım seni hissedemezsem
Sen yokken yalnızım hep ben
Olsa da birileri dolamıyor senin yerin
***
Yaralarımı sarmayı denemeli mi?
Yoksa dağlayıp ilerlemeli mi?
Olmadı, yapamadım
Her gördüğüm kadında seni aradım