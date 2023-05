Dolu Kadehi Ters Tut

Kırgınım sana her an Kızgınım kimi zaman Bana senden geri kalan Hep yalan, hep yalan *** Üzerime geliyorlar Deliyim ben biliyorlar "Unutacaksın" diyorlar Hep yalan, hep yalan *** Hep yalan, dolan (Sorun değil, gelir geçer. Ölüm değil, gelir geçer) Hep yalan, dolan *** Sıcak bir ten, evet ama o sen değilsen Yarım kalırım seni hissedemezsem Sen yokken yalnızım hep ben Olsa da birileri dolamıyor senin yerin *** Yaralarımı sarmayı denemeli mi? Yoksa dağlayıp ilerlemeli mi? Olmadı, yapamadım Her gördüğüm kadında seni aradım *** Aklıma geliyorsun Düşlerime giriyorsun Bana sözler veriyorsun Hep yalan, hep yalan *** "Ben iyiyim" diyorum "Sen iyi ol" diyorum "Beni düşünme" diyorum Hep yalan, hep yalan *** Hep yalan, dolan (Sorun değil, gelir geçer. Ölüm değil, gelir geçer) Hep yalan, dolan *** Sıcak bir ten, evet ama o sen değilsen Yarım kalırım seni hissedemezsem Sen yokken yalnızım hep ben Olsa da birileri dolamıyor senin yerin *** Yaralarımı sarmayı denemeli mi? Yoksa dağlayıp ilerlemeli mi? Olmadı, yapamadım Her gördüğüm kadında seni aradım