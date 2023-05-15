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7/24 Dinle Dolu Kadehi Ters Tut
Yapma N'olursun

Yapma N'olursun

Alternatif Müzik

10 Parça | 36:18
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01

Yapma N'olursun

Dolu Kadehi Ters Tut 02:58
02

Biraz Delisin

Dolu Kadehi Ters Tut 03:52
03

Beni Yordun

Dolu Kadehi Ters Tut 03:41
04

Gitme ft. Sedef Sebüktekin

Dolu Kadehi Ters Tut 03:32
05

Tehlikeli İkilem

Dolu Kadehi Ters Tut 03:53
06

Hiç İyi Değilim

Dolu Kadehi Ters Tut 03:38
07

Madem

Dolu Kadehi Ters Tut 04:08
08

Yalan

Dolu Kadehi Ters Tut 03:42
09

Kaçar Gider

Dolu Kadehi Ters Tut 03:37
... KAPAT
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