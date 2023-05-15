Yapma N'olursun Şarkı Sözleri
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Dolu Kadehi Ters Tut
Yapma N'olursun
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Ananas gibi, ahududu gibi
Ama daha çok avokado gibi tabii
Bunu ben bilirim, bir de benim gibileri
İnan ki, inan ki
***
Denedin bizi, ruhumun ikizi
Sandım aynı parmaklarımızın izi
Seni gördüğümde vurdu bi' kalp krizi
İnan ki, inan ki
***
Yaramaz kedi, yok ki tabii dili
Nası' söyler ki sana olanı biteni?
Yokluğunda kaldım ben bi' kemik, bi' deri
İnan ki, inan ki
***
Zor, çok zor
***
Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun
Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun
Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun
Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun
***
Dediler: "Seni sordu yine biri
Kalbi masmavi denizler gibi"
Bunu duyduğumda ben öldüm bi' nevi
İnan ki, inan ki
***
Sıcacık teni, kıvrımlı beli
Nasıl unuturum ki boynundaki o beni?
Bunlar yine başımı döndürmemeli
Zor ki, inan ki
***
Dönemem geri, olmalıyım deli
Girmişse kalbine bambaşka biri
Hatırımda gittiğin gün dün gibi
İnan ki, inan ki
***
Zor, çok zor
***
Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun
Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun
Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun
Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun
***
Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun
Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun
Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun
Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun