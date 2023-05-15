Dolu Kadehi Ters Tut

Ananas gibi, ahududu gibi Ama daha çok avokado gibi tabii Bunu ben bilirim, bir de benim gibileri İnan ki, inan ki *** Denedin bizi, ruhumun ikizi Sandım aynı parmaklarımızın izi Seni gördüğümde vurdu bi' kalp krizi İnan ki, inan ki *** Yaramaz kedi, yok ki tabii dili Nası' söyler ki sana olanı biteni? Yokluğunda kaldım ben bi' kemik, bi' deri İnan ki, inan ki *** Zor, çok zor *** Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun *** Dediler: "Seni sordu yine biri Kalbi masmavi denizler gibi" Bunu duyduğumda ben öldüm bi' nevi İnan ki, inan ki *** Sıcacık teni, kıvrımlı beli Nasıl unuturum ki boynundaki o beni? Bunlar yine başımı döndürmemeli Zor ki, inan ki *** Dönemem geri, olmalıyım deli Girmişse kalbine bambaşka biri Hatırımda gittiğin gün dün gibi İnan ki, inan ki *** Zor, çok zor *** Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun *** Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun Yapma n'olursun, bırak o yerimi doldursun Bana ihtiyacın olursa sarıl ona, elbet unutursun