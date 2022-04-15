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Dört Mevsim Müzik
Dört Mevsim Müzik_
Dört Mevsim Fantezi Müzik
Dört Mevsim Fantezi Müzik
Dört Mevsim Müzik
11 Bölüm | 46:31
Dört mevsime uygun fantezi müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan dört mevsime uygun fantezi müzikler dinleyebilirsin.
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01
Yağmurla Ağladım
Cengiz Kurtoğlu
04:46
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02
Yalancı Bahar
Cengiz Kurtoğlu
04:31
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03
Sen Mevsimler Gibisin
Selami Şahin
03:49
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04
Beyaz Gül Kırmızı Gül
Alişan
04:02
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05
Memleketim
Mahsun Kırmızıgül
03:30
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06
Karlı Kayın
Özcan Deniz
04:40
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07
Hain Geceler
Hakan Altun
03:57
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08
Bu Sahilde
Ebru Yaşar
04:29
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09
İki Gözüm İki Bulut
Ebru Gündeş
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Müfit Bayraşa
Besteci:
Yalçın Benlican
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10
Aşkın Cehennem Olsa
Yıldız Tilbe
04:09
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Salih Korkmaz
Besteci:
Atilla Sarpkaya
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