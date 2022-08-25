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Dört Mevsim Müzik
Dört Mevsim Müzik_
Dört Mevsim Nostaljik Müzik
Dört Mevsim Nostaljik Müzik
Dört Mevsim Müzik
10 Bölüm | 34:19
Nostaljik müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte dillerden düşmeyen nostaljik şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Son Verdim Kalbimin İşine
Seyyal Taner
03:27
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02
Hayat Bayram Olsa
Şenay
03:17
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03
Kim Arar Seni
Nilüfer
03:42
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04
Bu Ne Dünya Kardeşim
Yeliz
03:55
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05
Birisine Birisine
Nil Burak
03:24
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06
İşte Öyle Bir Şey
Erol Evgin
03:21
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07
Haykıracak Nefesim
Ajda Pekkan
03:17
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08
Dünya Dönüyor
Nilüfer
04:28
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09
Mavi Boncuk
Mavi Boncuk
Emel Sayın
03:03
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10
Oh Olsun
Füsun Önal
02:25
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