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Dört Mevsim Müzik
Dört Mevsim Müzik_
Dört Mevsim Pop Müzik
Dört Mevsim Pop Müzik
Dört Mevsim Müzik
10 Bölüm | 35:21
Dört mevsime uygun pop müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte dört mevsime uyan pop müzikleri buradan dinleyebilirsin.
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01
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Oğuzhan Koç
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02
Eylülde Gel
Göksel
03:27
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03
Yağmurlar
Feride Hilal Akın
02:31
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04
Her Yerde Kar Var
Ajda Pekkan
04:12
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05
Bu Şehre Sonbahar Geldi
Deniz Seki
05:47
Sözleriyle Dinle
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Deniz Seki
Besteci:
Deniz Seki
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06
Bana Biraz Renk Ver
Sıla
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sıla Gençoğlu
Besteci:
Sıla Gençoğlu-Efe Bahadır
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07
Seyrüsefer
Feridun Düzağaç
00:00
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08
Son Sardunyalar
Sezen Aksu
04:54
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Söz yazarı:
Sezen Aksu-Yelda Karataş
Besteci:
Ara Dinkjan
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09
Aşkın Mevsimi Olmaz ki
Ferhat Göçer
03:59
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10
Bir Mevsim Arıyorum
Nilüfer
03:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
Besteci:
Selmi Andak
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