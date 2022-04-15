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Dört Mevsim Müzik
Dört Mevsim Müzik_
Dört Mevsim Rock Müzik
Dört Mevsim Rock Müzik
Dört Mevsim Müzik
10 Bölüm | 44:39
Dört mevsime uygun rock müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan dört mevsime uygun rock müzikleri dinleyebilirsin.
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01
Durma Yağmur Durma
Gripin
05:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Birol Namoğlu
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02
Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da
MFÖ
03:40
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03
Gemiler Döner Geriye
İlhan İrem
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan İrem
Besteci:
İlhan İrem
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04
Aşk Bir Mevsim
Pinhani
05:28
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05
Gökyüzünde
Zakkum
03:51
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06
İstanbul'da Sonbahar
Teoman
04:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
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07
Yağmurlar
Şebnem Ferah
05:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şebnem Ferah-Sezen Aksu
Besteci:
Şebnem Ferah
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08
İlkbaharda Kıyamet
Fatma Turgut
04:28
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09
Güllerim Soldu
Emre Aydın
03:29
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10
Seherin Hüznü
Ayna
04:51
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