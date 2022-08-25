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Dört Mevsim Müzik
Dört Mevsim Müzik_
Dört Mevsim Romantik Müzik
Dört Mevsim Romantik Müzik
Dört Mevsim Müzik
10 Bölüm | 43:23
En güzel romantik şarkıları senin için derledik! İşte dört mevsim sana eşilik edecek romantik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Gül Kokusu
Burcu Güneş
05:13
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02
Ah Bu Ben
MFÖ
04:05
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03
Bana Öyle Bakma
Teoman
03:29
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04
Sana Aşık Yalnız Ben
Yüksek Sadakat
04:16
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05
Sevdim Seni Bir Kere
Teoman
05:40
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06
Bana Ellerini Ver
Esin Engin
03:23
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07
Medcezir
Levent Yüksel
04:33
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08
Aşk Lazım
Gökhan Türkmen
04:43
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09
Seni Severdim/ Yıldız Usmanova
Yaşar
04:30
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10
Her Şey Seninle Güzel
Zerrin Özer
03:31
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