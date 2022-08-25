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Dört Mevsim Müzik
Dört Mevsim Müzik_
Dört Mevsim Slow Müzik
Dört Mevsim Slow Müzik
Dört Mevsim Müzik
10 Bölüm | 39:29
Slow müziğin en svilen parçalarını senin için derledik. İşte Kayahan, Levent Yüksel ve İlhan Şeşen'inde şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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02
Kar Taneleri
Kayahan
03:29
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03
Kış Güneşi
Tarkan
03:42
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04
Medcezir
Levent Yüksel
04:33
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05
Jest Oldu
Mustafa Sandal
04:11
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06
Sardunyalar
Toygar Işıklı
04:42
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07
Kanatlarım Var Ruhumda
Nil Karaibrahimgil
03:04
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08
Ellerimde Çiçekler
İlhan Şeşen
04:28
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09
Yalancı Bahar
Aşkın Nur Yengi
03:38
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10
Yağmurun Elleri
Yeni Türkü
03:58
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1
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