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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Dört Mevsim Müzik_ Dört Mevsim Slow Müzik
Dört Mevsim Slow Müzik

Dört Mevsim Slow Müzik

Dört Mevsim Müzik

10 Bölüm | 39:29
Slow müziğin en svilen parçalarını senin için derledik. İşte Kayahan, Levent Yüksel ve İlhan Şeşen'inde şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
02

Kar Taneleri

Kayahan 03:29
03

Kış Güneşi

Tarkan 03:42
04

Medcezir

Levent Yüksel 04:33
05

Jest Oldu

Mustafa Sandal 04:11
06

Sardunyalar

Toygar Işıklı 04:42
07

Kanatlarım Var Ruhumda

Nil Karaibrahimgil 03:04
08

Ellerimde Çiçekler

İlhan Şeşen 04:28
09

Yalancı Bahar

Aşkın Nur Yengi 03:38
10

Yağmurun Elleri

Yeni Türkü 03:58
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