Dört Mevsim Slow Müzik

Dört Mevsim Müzik 10 Bölüm | 39:29 10 Bölüm | 39:29

Slow müziğin en svilen parçalarını senin için derledik. İşte Kayahan, Levent Yüksel ve İlhan Şeşen'inde şarkılarının yer aldığı çalma listesi...