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Dört Mevsim Müzik
Dört Mevsim Müzik_
Dört Mevsim Türk Sanat Müziği
Dört Mevsim Türk Sanat Müziği
Dört Mevsim Müzik
10 Bölüm | 38:24
Dört mevsime uygun Türk sanat müzikleri bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte dört mevsime uyan Türk sanat müziklerini buradan dinleyebilirsin.
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01
Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok
Umut Akyürek
03:47
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02
Mor Akşamlar
Bülent Ersoy
04:00
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03
Manolyam
Hüner Coşkuner
03:08
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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04
Yağmur Gözlüm
Ayşe Tunalı
03:37
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Söz yazarı:
Seyhan Girginer
Besteci:
N.İlgün Soysev
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05
Rüzgar Söylüyor
Ahmet Özhan
04:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şekip Ayhan Özışık
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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06
Sonbahar Rüzgarları
Yıldırım Gürses
04:14
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07
Havada Bulut Yok
Müzeyyen Senar
02:37
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08
Sen Mevsimler Gibisin
Emel Sayın
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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09
Güz Gülleri
Muazzez Ersoy
05:01
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10
Kırmızı Gülün Alı Var
Zeki Müren
02:54
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