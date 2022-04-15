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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Dört Mevsim Müzik_ Dört Mevsim Türk Sanat Müziği
Dört Mevsim Türk Sanat Müziği

Dört Mevsim Türk Sanat Müziği

Dört Mevsim Müzik

10 Bölüm | 38:24
Dört mevsime uygun Türk sanat müzikleri bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte dört mevsime uyan Türk sanat müziklerini buradan dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok

Umut Akyürek 03:47
02

Mor Akşamlar

Bülent Ersoy 04:00
03

Manolyam

Hüner Coşkuner 03:08
04

Yağmur Gözlüm

Ayşe Tunalı 03:37
05

Rüzgar Söylüyor

Ahmet Özhan 04:54
06

Sonbahar Rüzgarları

Yıldırım Gürses 04:14
07

Havada Bulut Yok

Müzeyyen Senar 02:37
08

Sen Mevsimler Gibisin

Emel Sayın 04:12
09

Güz Gülleri

Muazzez Ersoy 05:01
10

Kırmızı Gülün Alı Var

Zeki Müren 02:54
... KAPAT
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