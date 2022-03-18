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Bahar Havası | İlkbahar Müzikleri
Bahar Havası | İlkbahar Müzikleri
İlkbahar Müzikleri
10 Bölüm | 34:29
Baharın geldiğini hissettirecek sakin müzikler bu çalma listesinde... Bahar havasında alternatif müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Sürsün Bahar
Can Kazaz
03:01
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02
Saman Sarısı
Emircan İğrek
02:35
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03
Sen Olmazsan
Kaan Boşnak
03:42
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04
Bu Şarkıyı Dinliyorsan (Demet Evgar)
Multitap
03:18
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05
Kelebek
Flört
03:38
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06
Sevda Çiçeği
Fikret Kızılok
04:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
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07
Papatya
Nil İpek
02:57
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08
Günebakan
Yeni Türkü
03:13
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Meral Özbek
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09
Açelya
Yeni Türkü
04:17
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Söz yazarı:
Meral Özbek
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10
Ezbere Biliyorum Seni
Eda Baba
03:22
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