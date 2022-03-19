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İlkbahar Müzikleri
Çiçekler Açmış | İlkbahar Müzikleri
Çiçekler Açmış | İlkbahar Müzikleri
İlkbahar Müzikleri
11 Bölüm | 45:27
Çiçek gibi rengarenk şarkılar bu çalma listesinde...Slow aynı zamanda ruhu dinlendiren müziklere ihtiyaç duyduğun anlarda buradan ilkbahar müziklerini dinleyebilirsin.
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01
Gül Kokusu
Burcu Güneş
05:13
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02
Yalancı Bahar
Aşkın Nur Yengi
03:38
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03
Shape Of My Heart
Sting
04:40
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04
Her Şey Sensin
Yalın
04:32
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05
Youre Beautiful
James Blunt
03:30
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06
Good For You
Selena Gomez
03:14
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07
Öyle Sarhoş Olsam ki
Tanju Okan
03:35
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Güzin Gürman
Besteci:
Bülent Şençalar
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08
Ellerimde Çiçekler
İlhan Şeşen
04:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan Şeşen
Besteci:
İlhan Şeşen
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09
Kara Çiçeğim
Aşkın Nur Yengi
04:31
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10
Beni Al
Pinhani
03:36
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