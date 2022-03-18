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İlkbahar Müzikleri
Hoş geldin Bahar
Hoş geldin Bahar
İlkbahar Müzikleri
12 Bölüm | 40:17
Baharın gelişini coşkuyla fark edebileceğin eğlenceli müzikler bu çalma listesinde... Hoş ve pozitif enerjili pop müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Sana Doğru
Bora Duran
03:30
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02
Öyle De Güzel
Sertab Erener
03:40
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03
Arka Bahçemde
Göksel
04:15
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04
Kıvırır
Özgün
03:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İsra Gülümser
Besteci:
İsra Gülümser
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05
Tuttum Bırakmam
Nazan Öncel
02:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nazan Öncel
Besteci:
Hamit Ündaş
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06
Xl
Nil Karaibrahimgil
03:56
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Söz yazarı:
Nil İbrahimgil
Besteci:
Nil İbrahimgil
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07
Meczup
Can Bonomo
03:49
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08
Elma Değil Ayva
Mirkelam
00:00
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Söz yazarı:
Mrkelam
Besteci:
Mirkelam-Volga Tamöz
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09
Olmaz Olmaz Deme
Nil Burak
03:39
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
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10
8.15 Vapuru
Yonca Evcimik
04:21
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