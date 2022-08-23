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İlkbahar Akşamları | İlkbahar Müzikleri

İlkbahar Akşamları | İlkbahar Müzikleri

İlkbahar Müzikleri

10 Bölüm | 47:09
İlkbahar akşamlarında dinleyebileceğin arabesk müzikler bu çalma listesinde... Bahar hüznüne eşlik edecek arabesk şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Aşkımı Anlatabilsem

Esengül 04:18
02

Aşkın Beni Deleyledi

Hakan Taşıyan 04:00
03

Seveceksen Gel

Bergen 05:08
04

Bir Gün Bana Döneceksin

Ceylan 04:49
05

Ben Tövbemi Geri Aldım

Hakkı Bulut 04:22
06

Üç Gün Ağlarsın

Kamuran Akkor 04:20
07

Bir Tek Düşüncem

Yıldız Tilbe 05:38
08

Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim

Müslüm Gürses 04:40
09

Hatıram Olsun

Coşkun Sabah 05:21
10

Seni Yazdım

Müslüm Gürses 04:33
... KAPAT
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