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İlkbahar Müzikleri
Kırlangıçlar Gibi | İlkbahar Müzikleri
Kırlangıçlar Gibi | İlkbahar Müzikleri
İlkbahar Müzikleri
10 Bölüm | 38:28
İlkbaharda gökyüzünde süzülen kırlangıçlar gibi hissedeceğin müzikler bu çalma listesinde... Seni rahatlatacak alternatif müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Papatya
Nil İpek
02:57
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02
Seni Buldum Ya
Kaan Boşnak
03:52
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03
İlan-ı Aşk
Ceylan Ertem
05:42
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04
Umut Var
Ceylan Ertem
04:44
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05
Sonsuza Kadar
Kalben
03:13
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Kalben
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06
Ah Benim Hayatım
Adamlar
03:58
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07
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
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08
Kırlangıçlar Gibi
Can Kazaz
03:42
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09
Kaybolurum Gülüşünde
İkilem
03:21
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10
Çok Özel Bi
İkiye On Kala
03:15
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