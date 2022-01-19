×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Dört Mevsim Müzik
İçinde Kış Geçen Şarkılar
İçinde Kış Geçen Şarkılar
Kış Müzikleri
10 Bölüm | 35:31
İçinde kış geçen şarkıları senin için derledik. İşte kışın dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Kış Geliyor
Mor Ve Ötesi
04:23
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Mor Ve Ötesi
Besteci:
Mor Ve Ötesi
02
Kış Yaşattın
Gülşen
04:25
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
03
Kış Günü Ayrılık
Ayna
04:01
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Ali Tozkoparan
Besteci:
Ali Tozkoparan
04
Kış Şarkısı
Nil Karaibrahimgil
01:08
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Nil İbrahimgil
Besteci:
Nil İbrahimgil
05
Kış Bahçeleri
Buray
03:02
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Albüm Kimliği
Besteci:
Buray, Gözde Ançel
06
Bak Kış Geldi Yine
Ayna
03:08
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
07
Aşk, Kışlıkları Giy
İrem Derici
03:53
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
08
Kış Güneşi
Niran Ünsal
04:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
09
Kış Küskünü
Melis Danışmend
03:39
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
10
Kış Masalı
Sezen Aksu
03:39
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git