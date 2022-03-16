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Dört Mevsim Müzik
Kar Küresi | Kış Müzikleri
Kar Küresi | Kış Müzikleri
Kış Müzikleri
11 Bölüm | 37:29
Kar küresini izleyerek dinleyebileceğin romantik müzikleri senin için derledik. Kışın aşkını hissetmek istediğinde romantik müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Ahu
Mabel Matiz
03:35
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02
Sana Bayılıyorum
Zeynep Bastık
02:36
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03
Daha Bi Aşık
Ayla Çelik
03:05
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04
Güller ve Dudaklar
Bora Ayanoğlu
03:33
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bora Ayanoğlu
Besteci:
Bora Ayanoğlu
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05
Merhabalar
Sıla
03:31
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06
Let Me Love You Like A Woman
Lana Del Rey
03:20
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07
Gül ki Sevgilim
Oguzhan Koc
02:45
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08
Çat Kapı
Bilal Sonses
02:15
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09
Taht Kurmuşsun Kalbime
Pamela
03:46
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10
You Are Safe
Elif Çağlar
06:11
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