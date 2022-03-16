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Dört Mevsim Müzik
Kar Tanesi | Kış Müzikleri
Kar Tanesi | Kış Müzikleri
Kış Müzikleri
15 Bölüm | 01:07:15
Kar tanelerini izlerken dinleyebileceğin pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte pop şarkıları buradan dinleyebilirsin...
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01
Öyle Kolaysa
Mabel Matiz
04:41
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02
Ya Sonra
Ajda Pekkan
04:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Senes@5197
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03
Şimdi Burada Olsan
Özgün
04:37
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04
O Kız
Ayşegül Aldinç
04:11
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05
Canımın Yarısı
Işın Karaca
03:42
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06
Hasret Kaldım
Burcu Güneş
04:16
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07
Fırça
Zeynep Bastık
03:59
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08
Çok Ağladım
Tarkan
04:34
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09
Son Öpücük
Aslı Güngör
04:14
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aslı Güngör
Besteci:
Aslı Güngör
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10
Ölürüm O Bakışlarına (feat. Erkin Aslan)
İrem Derici
03:58
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