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Dört Mevsim Müzik
Kar Yağarken | Kış Müzikleri
Kar Yağarken | Kış Müzikleri
Kış Müzikleri
12 Bölüm | 48:23
Kar yağarken dinleyebileceğin rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kar yağışına uygun rock müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Anma Arkadaş
Ogün Sanlısoy
04:39
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02
Boyalı Kuş
Bulutsuzluk Özlemi
04:27
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03
Bir An İçin
Badem
04:28
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04
Diyemedim
Erhan Güleryüz
05:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Berna Kefeli
Besteci:
Erhan Güleryüz
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05
Sayın Bayan
Duman
02:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ari Barakuş
Besteci:
Ari Barakuş
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06
Biz İstersek
MFÖ
02:43
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Dr.Ömer Kaplan
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07
Düğüm
Kolpa
04:31
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08
Yazık Oldu Yarınlara
İlhan İrem
04:08
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Söz yazarı:
İlhan İrem
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09
Yar Bana Varmadı
Özlem Tekin
04:16
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Söz yazarı:
Cenk Eroğlu
Besteci:
Cenk Eroğlu
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10
Gülü Susuz
Zakkum
03:39
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