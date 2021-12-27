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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Karlı Bir Sabah
Karlı Bir Sabah

Karlı Bir Sabah

9 Bölüm | 37:04

Kış mevsiminde sabahları gözlerini açtığında etrafın karla kaplı olduğunu görür, sevinirsin. Etraftaki sessizlikle kendini sakin hissedersin. Sakinliğine eşlik edecek yavaş tonlardaki kar şarkılarını buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kar

Cem Adrian 04:52
02

Kardan Adamlar

Göksel 04:11
03

Kış Günü Ayrılık

Ayna 04:01
04

Kışlara Sürüldük

Gökhan Tepe 03:47
05

Kış Suçlu Çok

Ceylan Ertem 03:38
06

Kar Beyaz (Düet-Kerim Tekin)

Zerrin Özer 04:55
07

Kış Yaşattın

Gülşen 04:25
08

Sebepsiz Fırtına

Yaşar 03:49
09

Karlar Düşer

Zeki Müren 03:26

...

KAPAT
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