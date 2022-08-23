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Kış Müzikleri
Kış Türküleri | Kış Müzikleri
Kış Türküleri | Kış Müzikleri
Kış Müzikleri
11 Bölüm | 45:05
Kış mevsiminde dinleyebileceğin kış türkülerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kış türkülerini dinleyebilirsin...
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01
Kar Yağar Kar Üstüne
Grup Turnalar
02:54
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02
Boran Geldi Kış Geldi
Malatya Türküleri
02:28
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03
Allı Turnam
Neşet Ertaş
06:26
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04
Bir Of Çeksem
Orhan Hakalmaz
04:27
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05
Mecnunum Leylamı Gördüm
Erkan Oğur
05:58
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06
Kar Yağar Buram Buram
Zonguldak Türküleri
04:23
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07
Urfa'nın Etrafı
Fatih Kısaparmak
03:14
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08
Altın Yüzüğüm Kırıldı
Adıyaman Türküleri
03:48
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09
Bahçede Yeşil Çınar
Zara
03:18
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10
Nesini Söyleyim
Kızılırmak
03:51
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