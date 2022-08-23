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Kış Türküleri | Kış Müzikleri

Kış Türküleri | Kış Müzikleri

Kış Müzikleri

11 Bölüm | 45:05
Kış mevsiminde dinleyebileceğin kış türkülerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kış türkülerini dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kar Yağar Kar Üstüne

Grup Turnalar 02:54
02

Boran Geldi Kış Geldi

Malatya Türküleri 02:28
03

Allı Turnam

Neşet Ertaş 06:26
04

Bir Of Çeksem

Orhan Hakalmaz 04:27
05

Mecnunum Leylamı Gördüm

Erkan Oğur 05:58
06

Kar Yağar Buram Buram

Zonguldak Türküleri 04:23
07

Urfa'nın Etrafı

Fatih Kısaparmak 03:14
08

Altın Yüzüğüm Kırıldı

Adıyaman Türküleri 03:48
09

Bahçede Yeşil Çınar

Zara 03:18
10

Nesini Söyleyim

Kızılırmak 03:51
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